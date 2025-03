Android Auto a un problème de défilement pénible depuis des semaines et toujours pas de correctif en vue

Un bug affecte le défilement sur Android Auto. Malgré les nombreux signalements des utilisateurs depuis plusieurs semaines, il est toujours présent et agace de plus en plus.

Contrairement à la plupart des applications Google, Android Auto semble plus souvent la cible de bugs gênants. Des mises à jour sont bien sûr déployées pour les corriger, mais force est de constater que parfois, ça ne suffit pas à faire disparaître le souci. Aux utilisateurs de prendre leur mal en patience et de faire avec pendant un temps indéterminé. Une situation qui s'applique parfaitement au bug dont il est question ici.

Il se manifeste de la façon suivante : vous faites défiler une liste avec votre doigt, mais rapidement, vous êtes automatiquement ramené au début de cette dernière. Notez que ça n'a rien à voir avec le fait qu'Android Auto limite par défaut le défilement afin que vous n'ayez pas les yeux rivés sur l'interface plutôt que la route. Le problème est spécifique dans la mesure où il apparaît uniquement lorsque qu'une musique ou un podcast est en cours de lecture.

Google tarde à corriger un bug de défilement sur Android Auto

Dans les témoignages de plus en plus nombreux sur les forums de Google, on note que de nombreuses applications sont touchées : SoundCloud, Amazon Music, Podcast Addict… On peut donc écarter une cause inhérente à ces dernières. Les premiers signalements datent de la deuxième moitié de février 2025 et continuent d'affluer.

Il n'y a malheureusement rien à faire de votre côté, si ce n'est ceci : mettre en pause la lecture de la musique ou du podcast le temps de faire défiler votre playlist là où vous voulez arriver. On se doute que ce n'est pas l'idéal, surtout pendant que l'on conduit, mais c'est la seule chose qui permet de passer outre le bug à l'heure actuelle. N'hésitez pas à faire vous-même un signalement si vous êtes impacté, en donnant un maximum de détails pour aider les équipes à mieux cerner l'origine du souci et le résoudre au plus vite.