La seconde bêta d'Android 16 est disponible et elle inclut de nombreuses nouveautés, à commencer par ce widget extrêmement pratique pour ceux qui ont plusieurs profils sur leur smartphone/tablette Android.

Comme vous le savez peut-être, la seconde version bêta d'Android 16 est officiellement disponible depuis ce 14 février 2025. Sans surprise, Google en a profité pour y inclure de nombreuses nouveautés, notamment sur la partie photo/vidéo et multimédia.

Par exemple, les utilisateurs peuvent profiter désormais d'une mode d'exposition automatique hybride. Il permet de contrôler manuellement des aspects spécifiques de l'exposition, tout en laissant l'algorithme d'exposition automatique (AE) gérer le reste. On note aussi l'ajout d'options avancées pour régler avec précision la température de couleur et de la teinte. Android 16 étend également le support des images Ultra HDR au format HEIC afin d'offrir une meilleure compression sans perte de qualité.

Mais ce n'est évidemment pas tout. Mishaal Rahman, journaliste toujours bien renseigné sur l'écosystème Android, vient tout juste de partager sa dernière découverte dans les colonnes d'Android Authority. A savoir, un widget très pratique pour ceux qui ont l'habitude d'avoir plusieurs utilisateurs sur leur smartphone/tablette Android.

Un nouveau widget pour changer d'utilisateur à la volée sur Android 16

Comme vous le savez peut-être, Android propose depuis longtemps la possibilité d'avoir plusieurs profils sur son smartphone ou sa tablette. Chacun dispose de son propre espace sur votre téléphone pour ses réglages (écran d'accueil, fond d'écran, comptes, applis, paramètres, etc.). Si la manipulation n'est pas forcément commune sur smartphone, elle est plus courante sur les tablettes Android. Pour cause, les tablettes sont souvent partagées entre les membres de la famille.

Actuellement, la procédure pour ajouter des utilisateurs n'est pas très compliquée, mais elle demande quelques étapes :

Ouvrir les Paramètres de votre smartphone/tablette

de votre smartphone/tablette Allez maintenant dans Système, puis Utilisateurs multiples

Faites basculer le bouton pour autoriser plusieurs utilisateurs

Pressez le bouton Ajouter un utilisateur pour configurer le nouveau profil

Or et comme le rapporte Mishaal Rahman, la seconde bêta d'Android 16 a introduit un nouveau widget “Changer d'utilisateur”. Comme son nom l'indique, ce widget permet de switcher rapidement d'utilisateur en appuyant simplement sur de gros boutons. Chaque bouton affiche d'ailleurs la photo de profil de l'utilisateur, histoire de ne pas se tromper. Pour ajouter ce widget à votre écran d'accueil, il suffit d'ouvrir simplement le sélecteur de widget dans le launcher et de rechercher “Changer d'utilisateur”. Dans le lanceur des Pixel, vous le trouverez dans la catégorie “Utilisateurs”.