Amazon va sortir plus de films au cinéma, mais pour quoi faire ?

Amazon annonce son plan consacré au cinéma, avec l'ambition de sortir deux fois plus de films dans les salles obscures qu'actuellement. Pourquoi cette décision que d'aucuns qualifieraient d'étonnante ? Les avis divergent.

Si l'on vous demande d'associer Amazon à quelque chose, vous allez sûrement répondre la vente en ligne, Prime Video, éventuellement Twitch et… C'est à peu près tout. Pourtant, comme tout géant qui se respecte, la firme a d'autres cordes à son arc, notamment celle du cinéma. Au-delà des séries adaptées de grosses licences comme Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir ou bientôt Warhammer 40 000, il ne faut pas oublier qu'Amazon a racheté les studios MGM pour environ 8 milliards d'euros il y a quelques années.

L'entité désormais connue sous le nom d'Amazon-MGM continue depuis à produire pour les salles obscures, même si dans les faits, il est difficile de citer un de ses gros succès spontanément. Mais ce n'est pas ça qui va décourager le studio. Il annonce en effet vouloir muscler sa présence au cinéma : au lieu de 5 à 8 films par an, Amazon-MGM veut sortir en moyenne 14 films pour le cinéma chaque année. D'après Courtenay Valenti, cheffe de la division film, cela fait 2 ans que ce projet est en discussion.

Amazon va proposer deux fois plus de films au cinéma dans les années qui viennent

Dans les faits, Amazon a les moyens de ses ambitions. En plus de posséder des licences phares comme James Bond, Robocop ou Stargate, elle peut compter sur de futures créations originales mettant en scène un casting susceptible d'attirer du monde : Chris Hemswworth, Mark Ruffalo, Chris Pratt, Julia Roberts ou encore Andrew Garfield. Pour Adam Aron, PDG d'AMC Entertainment, une des plus grandes chaînes de salles de cinémas aux États-Unis, la décision d'Amazon pourrait donner un coup de fouet à ce secteur sur le déclin.

“La fréquentation est toujours en baisse de 35 %, et ce n'est pas parce que les spectateurs ont peur d'aller au cinéma. Le nombre de films sortis en salles a diminué de 30 %. C'est donc une excellente nouvelle pour nous qu'une grande entreprise aux moyens financiers importants comme Amazon s'apprête à augmenter le nombre de films qu'elle propose“, dit-il avec enthousiasme. Mais pour d'autres, cela n'a rien à voir avec une quelconque volonté de sauvetage.

Greg Marcus, directeur général des cinémas Marcus, est catégorique : “Amazon ne fait pas cela pour nous faire plaisir. Il le fait pour son business. Ce qu'Amazon dit, c'est : « Si nous voulons être présents dans le streaming, nous devons aussi être présents dans le cinéma si nous voulons maximiser l'impact de ces films »“. En effet, des films Amazon au cinéma, ce sont ensuite des films sur la plateforme de streaming payante Prime Video.

Plus de films Amazon au cinéma vaut aussi dire plus de films sur Prime Video

Les 14 films qu'Amazon sortira dans les salles obscures y passeront à peu près 45 jours avant de débarquer sur Prime Video. Une manière de gonfler le catalogue du service et de pousser les spectateurs à s'abonner. Mais avec un délai aussi court, on se demande si beaucoup se précipiteront au cinéma en amont. Les places sont de plus en plus chères et si l'on paye déjà pour Amazon Prime, pourquoi ne pas simplement attendre un mois et demi afin de voir le film chez soi ?

D'autant qu'en parallèle de sa production cinéma, Amazon en créera environ une douzaine chaque année directement pour Prime Video. Pas question de privilégier un support plutôt qu'un autre au final. Côté cinéma, la firme fondée par Jeff Bezos compte créer sa propre entité de distribution internationale. Tout le monde pourra donc se faire son propre avis sur la nouvelle stratégie du groupe.

