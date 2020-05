Amazon : réouverture progressive des entrepôts français dès le 19 mai

Les entrepôts français d’Amazon vont progressivement rouvrir leurs portes. La direction et les syndicats ont trouvé un accord et se sont entendus pour une réouverture en douceur dès le mardi 19 mai. Le retour sur le lieu de travail sera soumis au volontariat des salariés.

Après avoir prolongé la fermeture de ses entrepôts jusqu’au 18 mai, les sites français d’Amazon vont bientôt ouvrir à nouveau leurs portes. Pour rappel, le géant américain avait préféré fermer ses six entrepôts installés dans l’Hexagone après une décision de justice. Le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre avait interdit Amazon de livrer PC, smartphones, et autres produits non-essentiels durant le confinement.

Après un mois d’arrêt, Amazon travaille donc « à la réouverture progressive à partir du 19 mai » en France. Comme le précisent les syndicats dans un communiqué, « les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD et la direction d’Amazon viennent de s’accorder sur les conditions de reprise de l’activité des six entrepôts implantés sur notre territoire, à partir du 19 mai ».

Selon la CFDT, les salariés exigent des garanties de sécurité sanitaire. Voilà pourquoi la reprise du travail se fera sur le principe du volontariat dans un premier temps. « La Fédération des services se félicite de cet accord. Il était temps de rassurer les salariés et leurs proches », se congratule le syndicat dans un autre communiqué.

29 salariés contaminés aux USA et trois morts

Pour rappel, Amazon a dû faire face début mai à une vague de contamination au sein du centre de traitement JFK8, situé à Staten Island dans l’Etat de New-York. 29 employés ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 et l’un d’entre eux a malheureusement perdu la vie. Au total, Amazon déplore trois décès dans ses rangs liés au Covid-19 aux Etats-Unis.

Après la mort de cet employé, de nombreux collègues de travail ont appelé à la grève afin d’obtenir de meilleures mesures de sécurité sanitaire. Amazon a réagi avec une main de fer, n’hésitant pas à licencier les organisateurs de ces mouvements sociaux. Scandalisé par les agissements de son entreprise, le vice-président des services numériques d’Amazon Tim Bray a choisi de démissionner.

Source : Le Monde