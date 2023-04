Amazon Prime Video : le Pass Warner offre enfin toutes les chaînes promises

Le Pass Warner, la nouvelle formule disponible sur Amazon Prime Video, propose enfin l'offre promise en France. En effet, 8 chaînes supplémentaires sont maintenant accessibles dans le bouquet.

Ce 16 mars 2023, Amazon Prime Video a annoncé le lancement en France du Pass Warner. Cette nouvelle formule, issue d'un partenariat avec la Warner Bros. Discovery, est proposée à 9,99 € par mois. Une somme à ajouter à votre abonnement Amazon Prime de 6,99 €.

Pour ce prix, le Pass Warner inclut tout d'abord l'intégralité des séries HBO. Et oui, OCS ayant perdu sa licence avec HBO, c'est donc Amazon qui devient le seul diffuseur des productions de la chaîne américaine en France. Via cette offre, les utilisateurs pourront (re)découvrir des séries cultes ou récentes comme The Last of Us, The Wire, les Soprano, True Blood, Band of Brothers ou encore toutes les saisons de Game of Thrones.

Il faut ajouter à cela une douzaine de chaînes supplémentaires proposant une vaste sélection de séries animées (pour les enfants comme pour les adultes), de documentaires, mais aussi du sport et de l'information. Seulement, au lancement du Pass Warner ce 16 mars 2023, 4 chaînes sur 12 étaient disponibles en France.

Le Pass Warner enfin au complet

De quoi remettre en question l'intérêt de s'abonner et de payer les 10 € demandés. Mais justement, nous venons d'apprendre que les chaînes manquantes viennent d'être ajoutées au catalogue du Pass Warner. Désormais, en plus de HBO, de Warner Bros. TV, Adult Swim et Toonami, les abonnés pourront également profiter des contenus des chaînes suivantes :

Eurosport 1 et 2

TCM Cinema

Cartoon Network

Boomerang

Cartoonito

Discovery Channel

Investigation Discovery

Discovery Science

CNN

Vous en conviendrez, l'offre du Pass Warner se montre bien plus attractive désormais et a le mérite d'être plutôt variée, entre films et séries, documentaires, sport, infos et contenus pour enfants.

Attention toutefois, si vous comptiez profiter du mois d'essai gratuit au Pass Warner, ce n'est plus possible. Amazon a retiré l'offre ce mardi 4 avril 2023. On peut se consoler en rappelant que le Pass Warner est sans engagement. En d'autres termes, rien ne vous empêche d'essayer la formule durant un mois et de voir si elle mérite ou non les 10 € mensuels demandés.