Amazon lance ses nouvelles liseuses Kindle, mais un défaut vient gâcher la fête

Avant même leur sortie en France, la nouvelle gamme de liseuses d’Amazon connaîtrait déjà un problème de taille. Celui-ci se situe au niveau de l’écran de la tablette Kindle.

Amazon Kindle
Crédits photo : Sandra_Moon via Reddit

Dans le monde des appareils électroniques, les fabricants misent sur plusieurs éléments pour se démarquer de la concurrence. Certains préfèrent miser sur la photo, à l’image d’Apple et de son iPhone 18 Pro, qui serait le meilleur smartphone en photo de l’année. D’autres préfèrent proposer toujours plus de puissance, tel que le POCO X8 Pro 5G, qui a récemment eu droit à plusieurs centaines d’euros de réduction. Mais il semblerait que, ces derniers temps, la qualité de l’écran soit à l’honneur.

On pense par exemple à Samsung, qui préparerait son écran OLED le plus avancé à ce jour. Par ailleurs, les écrans OLED tandem arrivent sur smartphone. Et, en parlant d’écran, une liseuse ne serait rien sans une dalle de qualité. En effet, hors de question de dévorer des romans entiers en s’abîmant les yeux.

Amazon reconnaît le problème du Kindle, voici la solution proposée

Et pourtant, il semblerait que la nouvelle génération de liseuses Kindle d’Amazon, qui débarquera le mois prochain dans l’Hexagone, connaisse déjà des problèmes d’écran. En effet, certains utilisateurs de Reddit rapportent que leur dalle a tendance à afficher des fuites de lumière en bordure d’écran.

Ce phénomène peut être particulièrement gênant, surtout lorsqu’on tente de lire sous la couette, dans l’obscurité. Pire encore : le problème serait nettement plus prononcé lorsque, justement, les utilisateurs de la liseuse Kindle activent le mode sombre.

Afin d’en savoir plus, The Verge a contacté l’entreprise. « Dans certaines conditions très spécifiques, par exemple lorsque le mode sombre est utilisé avec un niveau de luminosité élevé dans un environnement sombre, les clients peuvent remarquer une légère lueur sur les bords de l’écran des appareils dotés d’une bordure colorée », reconnaît Katie Condon, porte-parole d’Amazon. « Il est possible d’atténuer ce phénomène en réduisant le niveau de l’éclairage frontal. »

Les précommandes de la nouvelle gamme de liseuses Kindle d’Amazon sont déjà ouvertes. Il vous est ainsi possible de choisir entre plusieurs versions, dont les prix vont de 299,99 € pour la version de base de 16 Go à 329,99 € pour le modèle Signature à 32 Go de stockage. La sortie officielle est fixée au 11 novembre 2026.


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