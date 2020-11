Amazon envisage d’annuler le Black Friday en France

Amazon n'a pas envie de priver les Français du Black Friday. Dans le collimateur des petits commerçants obligés de fermer leurs portes, le géant du commerce en ligne affirme avoir “très envie qu'il y ait un Black Friday sur Amazon”. Néanmoins, la firme américaine n'exclut pas de devoir annuler l'événement cette année.

Depuis le vendredi 30 octobre 2020, les commerces jugés “non essentiels” par le gouvernement doivent fermer leurs portes. Quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, de nombreux petits commerçants estiment que les mesures sanitaires profiteront surtout à Amazon. Dans ce contexte, ils accusent Amazon de concurrence déloyale.

De nombreuses personnalités politiques sont rapidement montées au créneau pour demander aux Français de boycotter Amazon. C'est notamment le cas d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui estime qu' “Amazon c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier”. Plus mesuré, Cédric O, le secrétaire d’état au numérique, incite les Français à privilégier les sites de e-commerces Français à la place d'Amazon.

Amazon n'a pas envie de priver les Français à l'approche des fêtes de fin d'année

Dans ces conditions, l'approche du Black Friday, et de ses nombreuses promotions, passe mal auprès des petits commerçants. Pour calmer le jeu, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, a demandé à la direction d'Amazon France de suspendre la pré-campagne promotionnelle autour du Black Friday. En attendant le vendredi 27 novembre, Amazon propose en effet déjà de nombreuses soldes sur son site. Amazon a accepté d'annuler la campagne mais continue de commercialiser des articles à prix cassé.

Pour le Conseil National des Centres Commerciaux, ce n'est pas suffisant. L'organisme demande à Amazon d'annuler le Black Friday en France afin de ne pas faire de tort aux commerces dits “non essentiels”. Interrogé par nos confrères de BFM TV, le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, n'exclut pas de faire l'impasse sur les soldes du Black Friday dans l'Hexagone. “On verra, nous verrons par la suite” tempère Frédéric Duval, laissant la porte ouverte aux spéculations.

“J'ai très envie qu'il y ait un Black Friday sur Amazon à la fin du mois de novembre. C’est un moment où les Français font des économies. C’est un moment où les Français préparent Noël et je ne vois pas pourquoi on priverait les Français de cette fête de promotion. Je ne vois pas pourquoi on priverait les entrepreneurs français et les fournisseurs français de cette manne qui est celle du Black Friday” argumente le directeur général d'Amazon France.

Que pensez-vous des propos de Frédéric Duval ? Faut-il annuler le Black Friday en France par solidarité avec les commerçants contraints de fermer leurs portes ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : BFM TV