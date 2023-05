Amazon, CDiscount… l’UFC-Que choisir dénonce les faux bons plans de 8 grands noms du e-commerce

L’UFC-Que Choisir a mené une enquête de grande ampleur sur les pratiques des grandes enseignes du Web en matière de promotion.

L’UFC-Que Choisir non seulement analysé les prix pratiqués par les marchands en ligne, mais aussi leurs pratiques d’affichage et de marketing en cas de promotions. Pour ce faire, l’organisme a étudié pas moins de 6586 annonces portant un prix barré, publiées sur les principaux sites de commerce en ligne. Ses conclusions ne sont pas du tout flatteuses pour les piliers du e-commerce.

Sur l’ensemble des offres promotionnelles étudiées, un peu plus de 220 seulement correspondaient à un véritable rabais. Quand 3,4 % d’entre elles offrent un vrai rabais, 96,6 % sont en violation de la directive « Omnibus ». L’UFC dénonce l’utilisation de « stratégies déloyales » et pointe du doigt huit grands noms du e-commerce. La liste inclut Amazon, qui cherche à redorer son image en France, mais aussi ASOS, Cdiscount, E.Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Veepee et Zalando.

96 % des promotions en ligne sont des fausses bonnes affaires, selon L'UFC-Que Choisir

L’association de défense des consommateurs saisit le procureur de la République de Paris et la Commission européenne pour les alerter sur les dérives des professionnels, et leur demander d’agir afin d’interdire strictement tout autre système de prix de référence que celui prévu par la directive Omnibus. Cette dernière, entrée en vigueur le 28 mai 2022, vise à mieux appliquer et à « moderniser les règles de l’Union en matière de protection des consommateurs ». Son ambition est noble, mais son application est plus ardue, tant les vendeurs en ligne redoublent d’inventivité pour appâter le chaland, pour qui il est toujours plus difficile de différencier les vraies des fausses promotions.

L’affichage des prix, par exemple, peut porter à confusion. Les boutiques en ligne n'hésitent pas à utiliser le prix de lancement d’un produit référencé depuis 9 ans comme point de comparaison avec son prix actuel. Cela n’est pas interdit, et cela permet d'augmenter artificiellement le pourcentage du rabais consenti. Et à bien y regarder, aujourd’hui, les bons plans et autres remises exceptionnelles sont partout. Elles seront bien moins nombreuses si la Commission européenne estime que la plainte déposée par l’UFC-Que Choisir est fondée et opère un grand ménage dans les pratiques douteuses des sites de e-commerce.