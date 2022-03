Altice SFR rachète les chaînes TFX et 6TER à TF1 et M6

Altice, maison mère de SFR, va racheter les chaînes TFX et 6TER. Dans le cadre de leur projet de fusion, TF1 et M6 sont contraints d'abandonner les deux chaînes avant la fin 2022 pour se plier aux exigences des régulateurs.

Ce lundi 28 février 2022, TF1 et M6 ont annoncé la vente de deux chaînes à Altice SFR, le groupe détenu par Patrick Drahi. D'après le communiqué relayé par la presse, deux petites chaînes de la TNT (TFX et 6TER) seront vendues au groupe Altice, qui détient déjà BFMTV, RMC Découverte et RMC Story sur la TNT. Apparemment, les négociations sont toujours en cours mais elles semblent sur le point d'aboutir.

La cession des deux chaînes survient dans le cadre de la fusion entre TF1 et M6. En mai dernier, TF1 a en effet annoncé le rachat de 30% des parts de M6 pour la somme de 641 millions d'euros. Grâce à cette fusion d'ampleur, Bouygues, maison mère du groupe TF1, espère concurrencer les services de streaming comme Netflix ou Disney+.

TF1 et M6 cèdent deux chaînes en prévision de leur fusion

Les deux groupes possèdent actuellement dix fréquences de la TNT au total. Pour que la fusion entre les deux acteurs soit légalement possible, l'entité ne doit détenir que 7 chaînes. TF1 et M6 ont d'abord choisi de se délester de TFX (canal 11) et de 6ter (canal 22). De son côté, M6 s'est engagé à “restituer la fréquence TNT de la chaîne Paris Première”.

Bien décidés à fusionner malgré les obstacles, TF1 et M6 se plient aux exigences de l'Autorité de la concurrence. Fin 2022, l'Autorité devra, en consultation avec l'Arcom (Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), autoriser la fusion entre les deux groupes.

La vente des deux chaînes reste suspendue à la décision des deux organismes de régulation. D'ici là, les deux canaux de la TNT seront toujours la propriété de des groupes TF1 et M6. Altice SFR, TF1 et M6 n'ont pas révélé la somme qui sera déboursée dans le cadre du rachat.

Au vu des parts de marché des chaînes, on estime qu'Altice SFR va débloquer 80 millions d'euros pour acheter TFX. De son côté, 6ter est évalué autour de 50 millions d'euros. En s'appropriant les deux chaînes, Altice va accroître ses parts sur le marché audiovisuel français.