AirPods Max 2 : le casque d’Apple pourrait abandonner la couronne digitale pour devenir tactile

Après une première génération de casque audio sans fil AirPods Max réussie, Apple plancherait désormais sur la nouvelle génération, et celle-ci pourrait bien faire l’impasse sur la couronne digitale.

D’après un brevet découvert par Patently Apple, le géant californien songerait à modifier les contrôles de son prochain casque connecté. En effet, alors que la génération actuelle utilise une couronne digitale pour changer le volume, passer à la chanson suivante, répondre à des appels ou encore activer l’assistant vocal Siri, la nouvelle génération pourrait bien miser sur des contrôles tactiles.

Cela n’est pas vraiment une surprise, puisque nous avions pu voir récemment qu’Apple souhaitait également retirer la Digital Crown de son Apple Watch au profit d’un capteur optique. Le nouveau brevet récemment déposé par Apple nous dévoile comment de tels contrôles tactiles pourraient fonctionner.

Le casque AirPods Max 2 pourrait être tactile

D’après les informations du brevet, Apple travaillerait sur un traitement des gestes sur une surface tactile. Cette surface sensible au toucher serait gérée par différents processeurs capables de reconnaitre vos gestes pour effectuer une action, comme passer à la chanson suivante ou poser une question à Siri.

Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à un brevet annonçant l’arrivée de contrôles tactiles sur un casque AirPods Max. Le fabricant américain avait déjà déposé deux autres brevets en 2020 qui décrivaient comment les oreillettes du casque pouvaient devenir tactiles. Le retrait de la Digital Crown pourrait bien faire plaisir à certains utilisateurs, mais en agacer certains qui trouvent que la technologie tactile n’est pas toujours fiable. Apple avait d’ailleurs abandonné la surface tactile sur ses écouteurs AirPods 3 au profit d’un capteur de pression qui ne reconnait que les appuis prononcés.

En plus de devenir tactile, Apple devrait également améliorer la réduction de bruit active et la connectivité de son prochain casque sans fil. En effet, l’analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré qu’Apple pourrait opter pour une nouvelle puce H2. Cette dernière serait en mesure de mieux analyser les bruits ambiants, mais également de permettre au casque de se connecter encore plus rapidement à d’autres appareils.

