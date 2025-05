Google change le montant maximal que les développeurs peuvent facturer pour leur application sur le Play Store. Et pas qu'un peu : le montant est de facto multiplié par 5 ce qui peut appeler à la vigilance, surtout si vous avez pris l'habitude de laisser vos enfants utiliser votre smartphone.

La dernière annonce de Google sur les changements qui arrivent dans le Play Store appellent à la méfiance. En effet, la firme décide de changer le montant maximal que les développeurs peuvent vous facturer via la plateforme. Jusqu'ici, aucune application ne pouvait coûter plus de 999,99 dollars (et sensiblement la même chose en euros).

Un montant qui peut sembler absurde de prime abord. Mais qui peut se justifier pour des applications ultra-spécifiques à destination de professionnels, en particulier dans la gestion de stocks ou l'industrie cinématographique, entre autres exemples. Or, visiblement, Google a été forcé de répondre à la demande croissant de certains développeurs d'augmenter significativement ce montant maximal.

Des applications à 5 000 dollars arrivent sur le Play Store, vous avez bien lu

De quoi permettre à davantage d'acteurs du monde professionnel d'exister sur la plateforme. Et ainsi, on imagine, de rendre les smartphones Android plus aptes à s'intégrer dans des workflows très techniques et avancés. Reste que Google ne double pas ou ne triple pas ce montant. Non, non. La firme a décidé de le multiplier par 5, ce qui fait passer le montant maximal des applications à 4 999,99 dollars.

La firme souligne que ce montant en dollar sera répercuté partout dans le monde, dont dans la zone euro. La seule exception étant la Corée du Sud dont le prix maximal des applications Android reste pour l'instant bloqué à 400 dollars – la limite fixée par Google avant sa décision de passe à 999,99 $ dans la majeure partie des marchés.

Bien sûr, le risque n'est pas vraiment de voir une explosion d'applications malhonnêtes facturées près de 5 000 euros. En effet, Google assortit ces montants ultra-élevés à des conditions strictes. Il faut que l'entreprise prouve l'existence d'un compte sur le Google Play Store en bonne et due forme, et n'ait pas fait l'objet de signalements.

Le développeur doit également justifier d'un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dollars sur l'année passée. Reste que l'on voit un inconvénient majeur à ce genre de tarifs : les enfants. Ces derniers n'ont en effet pas forcément le même discernement que les adultes sur le coût des choses, en particulier des applications sur Android. Il est donc plus que jamais recommandé de garder votre appareil pour vous et de ne plus le prêter à votre progéniture.