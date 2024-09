Acer Nitro Blaze 7 : on a pris en main la nouvelle console de jeu qui s’attaque à la ROG Ally

Acer a finalement jeté son dévolu sur les consoles de jeu portables. Le géant de la technologie vient de dévoiler à l’IFA 2024 sa première entrée sur ce marché concurrentiel : l'Acer Nitro Blaze 7. On a eu l’occasion de jouer avec à l’IFA 2024.

La Nitro Blaze 7 fait une bonne première impression. Son design épuré, orné d'accents rouges et noirs, évoque le jeu sans être trop tape-à-l'œil. Il est clair qu'Acer a réfléchi pour que cet appareil se démarque dans un domaine très encombré.

Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est l'écran de 7 pouces. Il s'agit d'un écran IPS 1080p avec un taux de rafraîchissement variable qui peut atteindre la fréquence de 144 Hz. Cela lui confère une longueur d'avance sur certains concurrents, offrant potentiellement un gameplay plus fluide sur les titres les moins gourmands.

La Nitro Blaze 7 se veut plus puissante que la ROG Ally

Sous le capot, la nouvelle Nitro Blaze 7 d'Acer est propulsée par un AMD Ryzen 8840HS. Cette puce, de l’architecture Hawk Point, offre 8 cœurs, 16 threads, pour une fréquence maximale atteignant les 5,1 GHz. La partie graphique est assurée par un GPU Radeon 780M avec 12 CU. Elle n’atteindra donc pas les performances d’un bon PC, mais devrait pouvoir faire tourner correctement la plupart des derniers titres en 1080p.

Nous avons pu essayer la console avec Horizon Forbidden West, que nous avions pu tester sur PS5. L’expérience était assez fluide, mais la console souffrait de quelques chutes de FPS qui faisaient parfois saccader le jeu. La console n'a pas non plus beaucoup retourner sur Shadow of the Tomb Raider depuis le mode veille, ce dernier étant à peine jouable à cause de saccades importantes. Il pourrait ici s'agir d'un problème logiciel, qui sera probablement corrigé d’ici son lancement.

Sur la mémoire vive, la Nitro Blaze 7 fait mieux que la ROG Ally avec 16 Go de RAM LPDDR5X-7500. Les options de stockage sont généreuses, avec des configurations offrant jusqu'à 2 To de SSD PCIe Gen 4. Un lecteur de carte SD est également disponible pour faciliter l'extension, ce qui est toujours appréciable sur un appareil portable.

Acer repense la connectivité des consoles portables avec sa Nitro Blaze 7

Acer a fait des choix intéressants en matière de connectivité. Le Nitro Blaze 7 dispose de deux ports USB4, capables d'atteindre des vitesses de 40 Gbps. L'un de ces ports est situé sur la partie inférieure de l'appareil, tandis que l’autre est positionné sur la tranche supérieure. Vous pouvez donc, au choix, recharger la console par le bas ou par le haut suivant votre position de jeu. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 complètent les options sans fil.

Acer n’a pas communiqué l’autonomie de sa Nitro Blaze 7, mais elle est équipée d’une batterie de 50,04 Wh, plus généreuse que celle de certains concurrents. Cependant, elle pourrait avoir du mal à répondre à la demande en énergie des jeux modernes, et s’écrouler au bout de seulement une ou deux heures de jeu. Des tests en conditions réelles seront nécessaires pour voir si elle tient le coup pendant des sessions de jeu prolongées.

Contrairement à beaucoup de ses concurrents, le Nitro Blaze 7 est dépourvu de pavé tactile et de bouton arrière. Cela pourrait rendre la navigation dans Windows un peu plus délicate, en particulier pour ceux qui sont habitués à des présentations plus traditionnelles sur les ordinateurs de poche. Heureusement, la console arrive avec sa propre interface qui devrait simplifier le lancement d’un jeu.

Cependant, Acer a inclus quelques boutons de commutation de mode dédiés, y compris une touche spécifique pour faire apparaître le clavier virtuel. On a aussi droit à un bouton pour passer en mode éco ou en mode turbo.

Cette Nitro Blaze 7 ne révolutionnera clairement pas le marché des consoles portables de milieu de gamme, mais il reste maintenant à voir si celle-ci arrivera ou non à se faire une place sur ce secteur très concurrentiel. Pour l’instant, Acer n’a pas communiqué de tarif ni de date de sortie pour sa Nitro Blaze 7.