Acer annonce quatre nouveaux ordinateurs portables et évidemment, il y a de l’IA dedans

Acer a tenu une conférence à Berlin à l’occasion de l’IFA. Le constructeur taïwanais a dévoilé ses nouveaux ordinateurs portables issus de la gamme Swift. Ils embarquent tous des processeurs qui misent sur l’IA.

2024 est définitivement l’année de l’IA dans le petit monde de l’informatique. Après le lancement des processeurs Qualcomm dédiés en juin, c’est au tour d’Intel et d’AMD de se jeter dans le bain avec les CPU Lunar Lake et Ryzen AI 300. Pour accompagner ces produits, il faut des PC. C’est là qu’entre en jeu Acer.

La marque a tenu une conférence à l’occasion de l’IFA de Berlin afin de dévoiler quatre nouveaux PC : deux Acer Swift 14 AI, un Acer Swift Go 14 AI et un Swift 16 AI. S’il s’agit de refresh de modèles déjà existants, Acer a voulu marquer le tournant IA avec un petit logo imprimé sur le capot arrière.

Quatre PC qui misent sur l’IA

L’Acer Swift 14 AI est décliné en deux versions. Une avec un processeur Intel Core Ultra 5 ou 7 (200V) et une autre avec un Ryzen AI 9 365 épaulées par 32 Go de RAM.

A lire aussi – C’est quoi un PC Copilot+ ? On vous explique pourquoi il ne faut pas en acheter un tout de suite

Le Swift 14 AI dispose d’un écran de 14 pouces soit OLED (2K ou 3K) ou IPS en 90 Hz. Acer précise qu’il est doté d’une batterie de 65 Wh qui promet 29 heures de lecture vidéo sous Intel et 27 heures sous AMD. C’est bien là le gros atout de ces nouveaux processeurs, qui peinent pour l’instant à convaincre sur l’IA. Côté poids, on est à 1,3 kilo. Les machines seront disponibles courant septembre pour un prix de départ fixé à 1199 euros.

Le nom de l’Acer 14 Go AI est un peu trompeur, puisque ce PC est un peu différent des deux précédents. Déjà, il arbore une dalle IPS de 14,5 pouces (2560 x 1600 ou 1920 x 1200 pixels 120 Hz) et il n'y a pas de version OLED. Surtout, il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Plus. Un CPU certes peu puissant, mais qui mise sur l’autonomie avec 28 heures de lecture en vidéo. Le prix est fixé à 999 euros.

Un PC de 16 pouces pour les créatifs

Enfin, Acer a montré le Swift 16 AI. Il arbore une dalle de 16 pouces tactile OLED d’une définition de 3,5K et est équipé d’une batterie de 75Wh. A l’intérieur, on trouve un Intel Core Ultra 5, 7 ou 9. Côté poids, il affiche 1,5 kilo, ce qui reste très correct pour ce format. Il sera disponible en octobre à partir de 1299 euros.