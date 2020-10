5G : près de 500 antennes sont déjà installées partout en France

Plus que quelques semaines avant l’arrivée de la 5G. Alors que les premiers forfaits et smartphones compatibles ont été annoncés, les opérateurs, Orange en tête, mènent des tests sur tout le territoire pour évaluer les possibilités du réseau.

Après de nombreux débats à son sujet, l’ARCEP, (l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), devrait dès le mois prochain autoriser les opérateurs à utiliser les fréquences 5G. Ces derniers n’ont pas attendu son feu vert pour tester leur réseau, puisque ce sont près de 500 antennes, 483 précisément, qui couvrent actuellement le territoire français.

Paris est la plus équipée avec 118 antennes à elle seule, suivie de près par Marseille (95) et Lille (82), qui a d’ailleurs stoppé le déploiement du réseau dans sa métropole. Les dernières se partagent le reste du réseau dans 7 grandes villes. Côté opérateurs, c’est Orange qui remporte la mise avec 353 antennes. Bouygues Telecom, SFR et Free se partagent les restes avec respectivement 67, 54 et 9 antennes. On est pour le moment encore bien loin des 48 500 sites 4G au travers de la France.

Des antennes pour tester la 5G

À quelques semaines du lancement, ces sites sont d’une importance capitale pour les opérateurs qui doivent encore peaufiner quelques réglages, d’autant que le gouvernement a demandé à renforcer les contrôles sur cette technologie.

Dans la gare de Rennes, des tests sont notamment menés par Orange en partenariat avec la SNCF. L'objectif : tester les possibilités qu’offre le réseau, afin d’imaginer les services qui, demain, seront proposés au grand public et aux entreprises. Ainsi, des centaines d’abonnés bénéficient déjà de la 5G pour permettre à l’opérateur de relever des données.

Par ailleurs, ce dernier est clairement le pionnier de la technologie en France. En plus de pouvoir se targuer d’avoir le plus large réseau du marché, il a d’ores et déjà lancé ses premiers forfaits 5G, tout en précisant qu’il faudra attendre avant de profiter de la totalité de l’offre. Free, quant à lui, mise sur les ventes d’iPhone 12, compatibles avec la 5G, pour rattraper son retard. Pour l’heure, on compte seulement une vingtaine de smartphones compatibles.

Source : Le Figaro