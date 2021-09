50 € de réduction sur ce pack de 2 Google Nest Audio

La Fnac propose un bon plan qui permet de s'équiper d'un pack de deux enceintes connectées Google Nest Audio à prix réduit. S'il faut habituellement débourser 159,98 € pour les acheter, elles font l'objet d'une réduction de 50 € qui fait chuter leur prix à 109,98 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour profiter de ce bon plan, vous devez ajouter deux enceintes Google Nest Audio à votre panier. La remise de 50 euros s'effectue alors automatiquement. Aucun code promo à renseigner. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder si vous êtes intéressé.

L'enceinte Google Nest Audio remplace la Google Home. Elle conserve ses rondeurs, mais adopte une forme un peu plus aplatie que l'ancienne version. De quoi la transporter plus facilement et la glisser rapidement dans un sac. Pesant 1,2 kg et mesurant 17,5 x 12,4 x 7,6 cm, la petite enceinte connectée est disponible dans 4 coloris : rose, bleu, noir et gris. Notez au passage que seules l'enceinte grise et l'enceinte noire seront commercialisées en France.

En outre, Google a misé sur la qualité audio, qui était, il faut bien l'avouer, un peu limite sur le premier Google Home. Google annonce un son 75% plus puissant que sur l'ancienne enceinte. “Plus de 500 heures de réglages ont été effectuées pour équilibrer les niveaux et proposer un son clair, profond et le plus fidèle possible à la version studio”, explique Google.

Pour régler le volume, il suffit de tapoter les angles de l'appareil. En haut de l'enceinte, une zone permet quant à elle de lancer la lecture ou de mettre l'appareil en pause. Contrairement à l'ancienne édition et respect de la vie privée oblige, on dispose désormais d'un petit bouton accessible au premier coup d'oeil qui permet de couper le micro. L'enceinte peut être couplée à une seconde afin de jouer un son en stéréo.

Lire également : Meilleure enceinte connectée 2021 : quelle modèle acheter ?