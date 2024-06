30 euros par mois pour voir les matchs de Ligue 1, la LFP a-t-elle perdu la tête ?

Ni Canal+, ni beIN Sports, ni Amazon, ni DAZN, ni RMC Sport, ni personne : la LFP n'a trouvé aucun diffuseur et le scénario de la création d'une chaîne 100 % Ligue 1 prend de l'épaisseur. Celle-ci coûterait la bagatelle de 30 euros par mois, un modèle économique qui interroge.

La LFP (Ligue de Football Professionnel) et son président Vincent Labrune n'ont toujours pas trouvé de diffuseur pour les prochaines saisons de Ligue 1. Les négociations avec les acteurs audiovisuels présents en France ont toutes échoué, et ce qui était la solution d'extrême urgence il y a encore quelques semaines devient désormais l'option la plus probable : la LFP va lancer sa propre chaîne TV.

Ce vendredi 21 juin 2024, LFP Media, la société commerciale de la LFP, présentait au conseil d'administration de la LFP son plan d'action pour lancer ce projet de chaîne maison exclusivement dédiée à la Ligue 1. L'Équipe s'est procuré un document révélant tous les détails du business plan mis au point par LFP Media.

30 euros pour la Ligue 1, et c'est tout

Le prix de l'abonnement s'élèverait à 25 euros hors taxe par mois, soit 30 euros mensuels toutes taxes comprises. Un tarif qui ne donnerait donc accès qu'aux matchs de Ligue 1 et à quelques magazines, avant-matchs et débriefings. Pourtant, la LFP semble très optimiste quant à son pouvoir d'attraction. Elle vise 2 072 500 abonnés dès la première année, pour un chiffre d'affaires de 518 millions d’euros (plus 10 millions d'euros de revenus publicitaires estimés) et un profit de 418,8 millions d’euros, qui servirait donc notamment à payer les clubs engagés dans la compétition.

Cette chaîne serait active au moins jusqu'en 2029, année pour laquelle la LFP espère atteindre les 3,37 millions d'abonnés, pour des revenus qui atteindraient alors 718 millions d'euros. Selon ces prévisions, la chaîne rapporterait alors 578 millions d’euros par an en moyenne sur la période 2024-2029.

Une diffusion en linéaire aurait lieu du vendredi soir à 19h jusqu'au dimanche à minuit. La LFP est en contact avec les principaux distributeurs : Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, ainsi que Molotov. Seul Canal+, avec qui les tensions sont très tendues, manque à l'appel, mais la Ligue est persuadée que Canal rejoindra la table des négociations. Une application pour mobile est aussi dans les cartons.

Actuellement, la LFP demande 500 millions d'euros par an pendant cinq ans à un diffuseur tiers qui souhaiterait obtenir les droits. Les exigences ont été revues sérieusement à la baisse, Vincent Labrune étant persuadé il y a encore quelques mois pouvoir atteindre le milliard d'euros en cumulant droits domestiques et droits internationaux (ces derniers devant rapporter environ 160 millions d'euros). 500 millions d'euros, c'est justement la somme que proposait DAZN il y a plusieurs mois, lors de l'appel d'offres lancé par la LFP. La proposition avait été refusée, la LFP pensant être en mesure d'obtenir plus durant les négociations de gré à gré. Aujourd'hui, DAZN profite de la situation critique et a fait baisser son offre autour des 400 millions d'euros, ce que n'accepte pas la LFP.

2 millions d'abonnés la première année, un rêve fou ?

Nous nous dirigeons donc tout droit vers cette chaîne gérée directement par la LFP. Mais à 30 euros par mois, on doute fort que celle-ci parvienne à tenir ses objectifs d'abonnés cités plus tôt. On se rappelle qu'avec 80 % de la Ligue 1 et un prix de 25 euros par mois, la chaîne Telefoot de Mediapro n'avait jamais atteint les 500 000 abonnés. Se rendant compte de son erreur, Mediapro s'était retiré en plein championnat, quatre mois après son lancement.

De son côté, Amazon, dont le Pass Ligue 1 vient d'être arrêté, n'a pas souhaité se positionner une nouvelle fois sur les droits. Le géant américain avait obtenu ceux lâchés par Mediapro, mais n'a pas réussi à rentabiliser son investissement. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que l'expérience proposée était tout à fait qualitative. Le Pass Ligue 1 n'aurait pas dépassé les 1,7 million d'abonnés à son pic, malgré un prix de 14,99 euros par mois (21,98 euros en ajoutant la souscription Prime, qui donne accès au catalogue Prime Video et à d'autres avantages).

On se demande donc bien pourquoi les dirigeants de la LFP communiquent des chiffres aussi ambitieux avec tant d'assurance. Ils estiment qu'en proposant 100 % de la Ligue 1, cette chaîne sera indispensable pour tous les amateurs de foot français, sans prendre en compte les nombreux sites de piratage sportif et l'IPTV.

Une autre hypothèse serait que la LFP est en train de bluffer, essayant de faire pression sur les diffuseurs pour finalement recevoir une offre à la hauteur de ses espérances. Il s'agirait d'un sacré coup de poker, et les présidents de clubs ont déjà fait part de leurs craintes. Beaucoup de clubs de Ligue 1 ne sont pas capables de recruter tant que la question des droits TV n'est pas résolue. La reprise de la Ligue 1 a été annoncée pour le 18 août 2024.

