À 158 €, l’aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra est à moitié prix sur Amazon

Le Dreame H12 Pro Ultra fait l’objet d’une réduction de 141 € sur Amazon. Cet aspirateur laveur sans fil est à 158 € au lieu de 299 €. Une offre qui permet de s’équiper à moindre coût pour aspirer et laver les sols avec le même appareil.

Dreame H12 Pro Ultra

Vous recherchez un aspirateur laveur avec un budget de moins de 200 € ? Le Dreame H12 Pro Ultra est une référence à avoir sur votre liste en ce moment sur Amazon à l’occasion des Jours Flash Prime. Il ramasse les saletés sèches et les liquides, tout en lavant le sol. Vous pouvez donc vous en servir pour le ménage courant, mais aussi pour nettoyer une boisson renversée sans avoir à sortir la serpillière.

Amazon le propose à 158 € au lieu de 299 €. L’économie à réaliser est de 141 €, ce qui correspond à une réduction d’environ 47 %. Le produit est par ailleurs vendu et expédié par Amazon.

Il s’agit d’une offre exclusive Prime. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez également en profiter en souscrivant à l’essai gratuit de 30 jours. L’abonnement est résiliable à tout moment. Pensez à l’annuler avant la fin de l’essai si vous ne souhaitez pas le conserver.

Dreame H12 Pro Ultra : il nettoie les sols et lave automatiquement sa brosse

Le Dreame H12 Pro Ultra dispose d’une puissance d’aspiration de 16 000 Pa. Un capteur lui permet de détecter le niveau de saleté et d’ajuster automatiquement l’aspiration. Sa brosse nettoie au plus près des plinthes des deux côtés, ce qui facilite le passage le long des murs.

L’entretien de cette brosse fait aussi partie des atouts du modèle. Une fois l’appareil sur sa base, vous pouvez lancer un lavage automatique à l’eau chaude jusqu’à 60 °C, suivi d’un séchage à l’air chaud annoncé en 30 minutes. Le rouleau tourne dans les deux sens pendant le nettoyage et un racloir aide à retirer les saletés ainsi que les cheveux. Les 60 °C concernent donc l’entretien de la brosse sur la station.

L’aspirateur laveur offre une autonomie allant jusqu’à 35 minutes en mode automatique. L’appareil possède deux réservoirs séparés : 900 ml pour l’eau propre et 700 ml pour l’eau sale. Cela vous évite de laver le sol avec l’eau récupérée lors des passages précédents.

Enfin, un écran LED affiche entre autres le niveau de batterie et l’état de fonctionnement du Dreame H12 Pro Ultra. La rotation de la brosse génère également une traction vers l’avant pour vous aider à pousser l’appareil, dont le poids est de 4,9 kg.

 


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