Xiaomi Mi 10T : le smartphone 5G chute sous la barre des 270 €

Le Xiaomi Mi 10T vous intéresse ? Si vous cherchez un bon plan pour vous en équiper au meilleur prix du moment, vous êtes au bon endroit. L'enseigne en ligne le propose à 369 € au lieu de 489 € en moyenne. Grâce à cette réduction cumulée à une ODR de 100 € proposée par Xiaomi, son prix de revient final après remboursement tombe à 269 €.

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour vous offrir le smartphone 5G Xiaomi Mi 10T au meilleur prix. L'enseigne en ligne française l'affiche en promotion à 269 € au lieu de 489 € en moyenne. De plus, l'appareil est éligible à une offre de remboursement d'un montant de 100 €, valable jusqu'au 26 septembre 2021. Pour en bénéficier, vous devez une fois votre achat effectuer, constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générale de l'offre.

Concernant ses points forts, le Xiaomi Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5260 mAh et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. Du côté de la partie photo, on retrouve un triple capteur principal de 64MP + 13MP + 5MP et une caméra frontale de 20MP.

