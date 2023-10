Xiaomi 14 : comment suivre le lancement des smartphones en direct dès 13h ?

Ça y est, après plusieurs semaines de spéculations, Xiaomi va enfin lever officiellement le voile sur ses prochains smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14, dès aujourd’hui à l’occasion d’une conférence.

Les nouveaux smartphones haut de gamme de Xiaomi font chaque année partie des appareils Android les plus attendus, notamment grâce à leurs performances haut de gamme et à leur disponibilité assez rapide sur le marché, ce qui en fait de véritables « benchmarks » pour l’industrie mobile.

Aujourd’hui, ce sont les nouveaux Xiaomi 14 que le fabricant chinois va annoncer à l’occasion d’une conférence qui se tiendra en Chine. Celle-ci sera retransmise en direct, et toute l’équipe de Phonandroid sera évidemment sur le pont pour la suivre avec vous.

Quand et comment suivre la conférence Xiaomi ?

Quand a lieu la présentation de Xiaomi ? : jeudi 26 octobre 2023

: jeudi 26 octobre 2023 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 13h (heure française)

: à 13h (heure française) Comment suivre le live de Xiaomi : sur les réseaux sociaux chinois du fabricant, en vidéo

: sur les réseaux sociaux chinois du fabricant, en vidéo Combien de temps va durer le live : plus ou moins deux heures

Que faut-il attendre de la conférence de Xiaomi ?

Les stars de l’événement seront évidemment les deux nouveaux smartphones haut de gamme du fabricant chinois, les Xiaomi 14 et 14 Pro. Ceux-ci seront les premiers à être dotés du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, dont nous avions pu suivre le lancement avant-hier à Hawaï.

La puce promet non seulement des performances en hausse par rapport à la génération précédente, mais également une bien meilleure efficacité énergétique, qui devrait permettre aux smartphones d’être encore plus endurants qu’avant. Le Xiaomi 14 serait d’ailleurs plus puissant que l’iPhone 15 Pro d’Apple, si l’on en croit certains benchmarks.

Xiaomi dévoilera aussi un tout nouveau système d’exploitation mobile, nommé HyperOS, qui viendra remplacer l’ancienne surcouche MIUI sur ses smartphones. Les Xiaomi 14 et 14 Pro seront également accompagnés d’une nouvelle montre haut de gamme, la Xiaomi Watch S3, ainsi que d’autres appareils de l’écosystème du fabricant. On retrouvera notamment une TV mini-LED de 85 pouces.

Malheureusement, malgré l’annonce des Xiaomi 14 et 14 Pro en Chine, il faudra encore patienter quelques mois avant que les smartphones n’arrivent chez nous en France. Ceux-ci ne devraient être lancés qu’au début de l’année 2024, probablement peu de temps après les Galaxy S24 de Samsung.