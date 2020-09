Xbox Series X, Xbox One : Microsoft promet plus de transparence sur la collecte de données

Microsoft va se montrer beaucoup plus transparent sur la collecte des données utilisateurs. Le constructeur va demander à chaque joueur ce qu’il souhaite partager comme information dans une mise à jour sur ses consoles. Une manière de s’éloigner des polémiques qui ont entaché l’image du constructeur ces dernières années.

Si vous ne souhaitez pas partager vos informations personnelles, vous les garderez pour vous ! Microsoft veut en effet être le plus transparent possible en ce qui concerne le partage des données utilisateurs. Dans un long billet de blog, la firme de Redmond explique vouloir donner plus de pouvoir aux joueurs concernant ce point précis.

Ainsi, les consoles actuelles (la Xbox One, One X et One S) recevront une mise à jour des paramètres de confidentialité. Les prochaines consoles, la Series X et la Series S l’auront elle dès leur sortie. Microsoft explique ainsi que dès que vous allumerez votre machine, une fenêtre apparaîtra sur l’écran.

Cette fenêtre détaillera la manière dont Microsoft utilise nos données utilisateurs et surtout à quelles fins. La firme de Redmond explique qu’elle collecte et analyse certaines informations envoyées par les Xbox du monde entier pour établir des diagnostics en cas de souci. Une manière de régler des problèmes graves, comme une console qui ne veut pas lancer de jeu ou des mises à jour. Avec ces données, Microsoft peut concevoir des correctifs à déployer sur toutes les machines.

Plus de choix dans le partage

Microsoft précise avoir repensé la manière dont sont collectées ses données. Par exemple, les données vocales ou sur les conversions de voix en texte ne sont à ce jour plus récoltées. De même, il faudra donner votre accord pour que Microsoft récupère ce qu’il appelle les données facultatives.

Comme l’indique le constructeur, les données facultatives concernent votre manière de vous servir de votre console. Par exemple, ce que vous faisiez lorsque votre console a planté ou les performances de votre machine. Vous aurez le choix de les donner ou non. Une fois fait, il sera toujours possible d’y revenir. Pour cela, il faudra aller dans les paramètres et chercher l’onglet collecte de données dans les sous menus dédiés à la sécurité.

Ici, Microsoft fait dans la transparence à l’heure où la gestion des données personnelles est au centre des préoccupations. On se souvient que lorsque la Xbox One était sortie en 2013 avec Kinect intégré, certains avaient craint quant à leur sécurité. En effet, laisser une caméra constamment braquée sur votre salon peut mettre très mal à l’aise.

Microsoft veut gagner la confiance des joueurs

Microsoft a fait beaucoup d’effort sur ce point. Les dernières années ont été marquées par des affaires concernant la sécurité des données personnelles et les sociétés tech de la Silicon Valley ou d’ailleurs ont dû complètement revoir la manière d’utiliser ces informations.

Aujourd’hui, Microsoft se veut très prudent avec la récolte de données. A chaque nouvelle installation de Windows 10, plusieurs fenêtres s’affichent et demandent quelles données l’utilisateur souhaite partager ou non. Parmi elles, la localisation, les données de navigation pour le ciblage publicitaire ou encore la manière dont est utilisée votre voix via Cortana. Microsoft précise que tout cela n’est pas gravé dans le marbre et ces règles peuvent évoluer, mais que tous les changements seront notifiés dans le futur, si changements il y a.

A lire aussi – Xbox Series X : date de sortie, prix, précommande, caractéristiques et jeux

La fin de l’année 2020 sera cruciale pour Microsoft. L’entreprise sort en effet ses deux nouvelles consoles le 10 novembre prochain. Plus encore, elle mise énormément sur ses services GamePass, aussi bien sur PC que sur Xbox. Il ne faut pas oublier le xCloud, inclus dans le Game Pass Ultimate, qui permet de jouer sur votre terminal Android via le cloud.

Source : Microsoft