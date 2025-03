X est en panne, le réseau social est inaccessible pour de nombreux internautes

Une panne est en cours sur le réseau social X, anciennement Twitter. Beaucoup n'arrivent pas à y accéder, que ce soit d'une manière générale où sur certaines parties du site.

X, c'est ce qu'il se passe. Le slogan du réseau social que l'on connaissait jadis sous le nom de Twitter est en ce moment assez mal choisi : il ne se passe pas grand chose, voire rien du tout, quand on essaye de s'y connecter. Depuis environ 10h30 heure française ce matin du 10 mars 2025, les signalements de panne sur le site Downdetector grimpent en flèche. Un seul rapport à 10h20, plus de 5 500 à 11 heures et près de 3 500 à 15 heures. Les symptômes varient.

Pour certaines personnes, il n'est même pas possible d'arriver sur la page d'accueil du site. Après un temps de chargement plus ou moins long, le navigateur affiche une erreur comme “le délai d'attente est dépassé” sur Firefox. D'autres internautes parviennent à se connecter, mais leur fil n'affiche rien. Enfin, les plus chanceux peuvent naviguer à peu près normalement, sauf qu'il leur est impossible d'accéder à leur messagerie privée.

Le réseau social X est inaccessible pour beaucoup d'utilisateurs

Ce n'est pas la première fois que X (Twitter) tombe en panne. En 2016, elle avait durée 6 heures au total, un record qui reste inégalé à ce jour. On ne sait pas encore si le souci actuel est limité à la France où si d'autres pays sont également touchés. Même chose pour les causes de l'incident, qui à ce stade sont totalement inconnues. Avec la multiplication des cyberattaques ces derniers mois, aucune piste n'est écartée en l'absence d'annonce officielle.

Si vous êtes vous même inscrit sur la plateforme, il n'y a rien que vous puissiez faire à part attendre malheureusement. Comme à chaque problème de ce type, sur X ou un autre site d'ailleurs, la remise en marche ne peut se faire que du côté des équipes internes après identification et correction de ce qui bloque. La patience est donc de mise, mais rassurez-vous : à moins d'une énorme surprise, tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. Nous mettrons cet article à jour dès que ce sera le cas.