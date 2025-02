Windows 11 va ravir les amateurs de musique avec la mise à jour de cette fonction attendue depuis plus de 40 ans !

Microsoft apporte une refonte majeure à la gestion du MIDI sous Windows. Pour la première fois depuis 1983, une mise à jour introduit le support complet de MIDI 2.0. Cette évolution va transformer la production musicale sur PC en améliorant la vitesse, la précision et la compatibilité des instruments.

Depuis 1983, le MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un standard incontournable en musique électronique. Il permet aux synthétiseurs, boîtes à rythmes et autres équipements de communiquer entre eux. Présent dans Windows depuis ses débuts, il n’avait pourtant jamais connu de mise à jour majeure. Aujourd’hui, Microsoft franchit enfin une étape avec Windows MIDI Services, une refonte complète du protocole intégrée à Windows 11.

Disponible en préversion via la Build 27788 de Windows 11, Windows MIDI Services apporte MIDI 2.0 aux utilisateurs. Cette nouvelle version offre une meilleure synchronisation, une transmission plus rapide des données et une précision accrue dans le contrôle des instruments. Bonne nouvelle pour les musiciens : les équipements en MIDI 1.0 restent compatibles, ce qui garantit une transition fluide. Pour accéder à cette mise à jour, il faut être inscrit au programme Windows Insider et activer le Canary Channel, un canal de test réservé aux versions en développement de la dernière version de Windows.

Microsoft modernise le MIDI avec des performances et une compatibilité améliorées

L’arrivée de MIDI 2.0 sur Windows ouvre la porte à de nombreuses améliorations. Grâce à un nouveau pilote USB MIDI 2.0, la communication entre le PC et les instruments est plus rapide et plus fluide. Un autre avantage majeur est le mode multi-client, qui permet désormais d’utiliser un même périphérique MIDI dans plusieurs logiciels en simultané. Cette évolution simplifie grandement l’usage des instruments virtuels et physiques dans un environnement de production musicale.

Microsoft met également à disposition un kit de développement (SDK) et des outils dédiés, destinés aux développeurs et aux musiciens avancés. Parmi eux, on retrouve une console MIDI pour tester les connexions et une application pour gérer les réseaux MIDI 2.0. Ce projet est open source, ce qui signifie que d’autres entreprises et créateurs de logiciels pourront l’améliorer et l’adapter à leurs besoins. Avec cette mise à jour, Windows 11 devient une plateforme plus performante et mieux adaptée aux exigences modernes de la musique assistée par ordinateur.