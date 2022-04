Windows 11 va enfin supprimer ce vieux protocole pénible et dangereux

Windows 11 va prochainement supprimer le protocole SMB1. Présent sur l’OS depuis des années, il a toujours été pointé du doigt pour ses failles de sécurité. Microsoft a finalement décidé de s’en débarrasser. Seules les installations “propres” seront concernées par ce changement pour le moment.

Pour résumer grossièrement, SMB1 est un vieux protocole intégré à Windows qui permet de connecter certains composants réseaux, comme des périphériques ou encore des disques durs. Le souci, c’est qu’il comprend de nombreuses failles de sécurité exploitées par des utilisateurs mal intentionnés.

Microsoft veut se débarrasser du SMB1

Cela fait des années que Microsoft cherche à l’évincer. En 2007 avec l’arrivée de Vista, une nouvelle version, le SMB2, lui avait succédé (mais pas remplacé) et il était devenu officiellement obsolète en 2014. Toujours présent dans Windows 10, il avait été évincé de la version Home en 2017, tout en restant présent dans la version pour Entreprises. Pour Windows 11, Microsoft promet de le supprimer très prochainement via une mise à jour. Par la suite, à chaque installation « propre », le SMB1 ne sera plus présent et il sera donc impossible de s’en servir. Pour ceux qui ne toucheront pas à leur Windows 11, il sera toujours là et activé.

Pourquoi donc garder tout ce temps un service obsolète et potentiellement dangereux ? Car certains utilisateurs s’en servent encore aujourd’hui (souvent inconsciemment) via de vieux équipements réseaux. Désactiver le protocole directement via la mise à jour reviendrait à pénaliser ces utilisateurs. Pour ces derniers, un pack spécial sera mis à leur disposition en téléchargement.

Pour le moment, Microsoft n’a pas donné de date précise, mais cette suppression devrait avoir lieu dans le courant de l’année, plus précisément au deuxième semestre. Pour rappel, en octobre prochain, Windows 11 fêtera sa première année d’existence avec une grosse mise à jour. Elle devrait apporter de nombreux changements majeurs, aussi bien en termes de design que pour la partie utilisation.