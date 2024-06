Windows 11 : pour bénéficier du Wi-Fi 7, vous devrez obligatoirement installer cette mise à jour

Si vous avez acheté un ordinateur compatible avec la norme sans fil Wi-Fi 7, sachez que votre machine pourrait bien ne pas vous laisser l’utiliser si vous n’installez pas une mise à jour spécifique. On vous explique.

Microsoft a récemment confirmé dans un document d'assistance que le Wi-Fi 7, également connu sous le nom de 802.11be Extremely High Throughput (EHT), sera disponible à partir de la version 24H2 de Windows 11. Pour rappel, le Wi-Fi 7 offre des améliorations substantielles en termes de performances par rapport à ses prédécesseurs.

Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour les utilisateurs ? Tout d'abord, il est important de noter que le simple fait d'avoir installé Windows 11 24H2 ne permet pas d'accéder automatiquement aux fonctionnalités du Wi-Fi 7. Les utilisateurs devront aussi disposer d'un matériel compatible, en particulier d'un adaptateur réseau prenant en charge la nouvelle norme sans fil. Pour vérifier si votre appareil est prêt pour le Wi-Fi 7, vous pouvez consulter la documentation du fabricant ou utiliser l'Invite de commande pour afficher les spécifications de votre adaptateur sans fil.

Le Wi-Fi 7 est limité à cette mise à jour sur Windows 11

Les avantages de Wi-Fi 7 sont considérables. Microsoft a insisté sur le fait que la mise à jour prend entièrement en charge le fonctionnement multilien (MLO), une fonction qui permet de basculer en toute transparence entre plusieurs bandes de fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, la bande la plus rapide. Cette capacité de changement de bande dynamique promet de réduire l'encombrement du réseau et d'améliorer considérablement la qualité globale de la connexion.

Pour ceux qui souhaitent profiter de ces améliorations, l'attente ne sera pas trop longue. La sortie de Windows 11 24H2 est prévue pour la fin du mois de septembre ou le début du mois d'octobre, apportant avec elle une foule d'améliorations allant au-delà de la simple prise en charge du Wi-Fi 7.

Il convient de noter que si le Wi-Fi 7 est actuellement exclusif à Windows 11 24H2, cette limitation pourrait être temporaire. Comme pour les avancées technologiques précédentes, il est possible que Microsoft étende la prise en charge à des versions antérieures de Windows dans de futures mises à jour.