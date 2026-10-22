Windows 11 : Microsoft retire ces fonctions IA de l’explorateur de fichier qui ont suscité la colère des utilisateurs

C’est un cycle sans fin : Microsoft ajoute des fonctionnalités IA dans Windows, les utilisateurs ne sont pas contents, Microsoft retire les fonctionnalités IA de Windows. Un manège qui vient encore de se produire avec les nouvelles options du menu contextuel, même pas encore disponible pour tout le monde.

On rêve du jour où Microsoft comprendra que pas grand monde ne veut de son intelligence artificielle dans Windows 11. Mais ce jour semble encore loin et, en attendant, la firme marche à tâtons, tente des choses, et revient en arrière peu de temps après comme si de rien n’était. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la refonte du menu contextuel qui, dans l’explorateur de fichier, se dotait de nouvelles options en effectuant un clic droit sur un fichier.

Options, pour certaines, bien évidemment basées sur l’IA et regroupées dans un sous-menu. Sans grande surprise, ces dernières ont été hautement impopulaires, et ce, avant même leur déploiement auprès du grand public. Microsoft a donc voulu éviter le pire en annulant leur sortie de bêta. Comme le révèlent nos confrères de Windows Latest, ce ne sont pas moins de 8 fonctionnalités Copilot qui ne verront jamais le jour.

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Microsoft souffle le chaud et le froid avec les fonctions IA dans Windows 11

Ces fonctionnalités sont Résumé Copilot OneDrive, Créer une FAQ, Comparer les fichiers, Poser une question, Expliquer l’image, Expliquer les images, Comparer les images et Extraire le texte. Toutes étaient regroupées au sein du sous-menu Actions IA. Le bouton Ask Copilot, quant à lui, maintient sa place dans le menu contextuel tant que l’utilisateur n’aura pas désinstallé l’IA de son PC.

Il s’agit sans nul doute d’une très bonne nouvelle pour de nombreux utilisateurs sceptiques de l’IA. Ces derniers temps, Microsoft semble véritablement vouloir faire amende honorable en retirant Copilot de plusieurs recoins de Windows et en supprimant son bouton dans quelques applications.

Pour autant, difficile de faire confiance à la firme de Redmond. Malgré la gronde des utilisateurs, celle-ci continue de leur refourguer de l’IA à toutes les sauces dans son système d’exploitation. Lors de sa dernière conférence, l’entreprise était très fière d’annoncer sa nouvelle barre de recherche, pleine à craquer de fonctions IA. On n’est pas sorti de l’auberge.