Windows 11 : la barre de recherche remplacera bientôt complètement le menu des paramètres, mais il y a un hic

Lors de son événement Windows et Surface, Microsoft a présenté la suite de son grand projet de refonte du système de recherche. Dans l’idée, celui-ci est plutôt allégeant, puisqu’il devrait permettre de contrôler plusieurs paramètres à l’aide d’une simple phrase. Ce qui induit forcément une mauvaise nouvelle.

Depuis quelques mois, Microsoft s’évertue à améliorer le système de recherche de Windows 11. Il faut dire que ce dernier avait bien besoin d’un bon coup de balai. Complètement encombré par des résultats inadéquats, mise en avant excessive de Bing, présence de widgets inutiles, il était tout simplement devenu une plaie de recherche n’importe quoi sur le système d’exploitation via sa solution native.

Aussi, Microsoft a déployé à la fin de l’été un premier effort pour rendre son système de recherche plus agréable à utiliser, en retirant notamment Bing et les outils IA. Mais la firme de Redmond ne compte pas s’arrêter là. En réalité, c’est une refonte du système qui est en cours, et nous avons pu apercevoir les prémices de ce qui nous attend lors de la dernière conférence Windows. Et il semblerait que Microsoft n’ait vraiment pas compris le message.

Sur le même sujet — Windows 11 va enfin arrêter ce comportement très agaçant quand vous recherchez un fichier

Après avoir retiré l’IA de sa recherche, Windows va la transformer en agent IA

En apparence, le projet de Microsoft est séduisant. La firme souhaite transformer la barre de recherche de Windows en véritable hub de contrôle. Il sera par exemple possible de taper des phrases comme “active le mode sombre” pour que Windows change automatiquement de thème, sans avoir à ouvrir les paramètres. Il en va de même pour activer le Bluetooth ou encore la luminosité de nuit pour l’écran.

Normalement, vous sentez les problèmes arriver. Il va sans dire que la barre de recherche n’est pas soudainement mise à comprendre toute seule ce qu’on lui demande. Microsoft se veut très clair sur le sujet : la barre de recherche va devenir une “interface agentique”, soit une formulation bien savante pour décrire un gros bouton IA.

Après avoir fait son mea culpa en retirant Copilot de plusieurs recoins de son OS, la firme de Redmond revient, malheureusement sans surprise, à la charge, en espérant que les plaintes que les utilisateurs font depuis des années à propos de Copilot s’estompent comme par magie. On ne sait pas encore s’il sera possible de désactiver cette fonctionnalité ou non.