Windows 11 : les notifications inutiles ne vous ennuieront plus grâce à cette nouvelle option

Les notifications indésirables de Windows 11 ne seront bientôt plus un problème. Plutôt que de les désactiver totalement, Microsoft a trouvé un ingénieux système pour en réduire le nombre. Voici comment.

Avec Windows 10 et Windows 11, Microsoft a mis en place un système de notifications inspiré de celui que l'on trouve habituellement sur smartphone, que ce soit sous Android ou iOS. Tantôt liées au système d'exploitation, aux applications installées ou aux sites visités, ces notifications apparaissent quelques secondes tout en bas à droite de la barre des tâches.

Le problème, c'est que que leur fréquence d'apparition ne cesse de s'accroître. Les antivirus par exemple savent se rappeler à votre bon souvenir, même pour vous informer qu'ils n'ont trouvé aucune menace sur votre PC. Même chose pour les outils de messagerie, certains sites Web ou les applications météo qui viennent vous déranger fréquemment et sans réelle raison.

Windows, les éditeurs d'applications, les auteurs de sites web en usent et en abusent. Microsoft a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de réduire la fréquence de ces notifications en fonction de vos choix et de vos intérêts.

Windows 11 vous proposera de désactiver les notifications qui ne vous intéressent pas

Certes, Windows 11 permet l'éviction de ces notifications via l'option de Concentration (une fonction accessible depuis Paramètres > Système > Concentration > Démarrer la session de concentration). Reste qu'il faut activer cette option manuellement, ou bien totalement désactiver ces notifications. Au risque de passer à côté d'une information importante.

Microsoft a donc mis au point un nouveau système d'alerte, qui se base à la fois sur vos choix, mais aussi sur vos habitudes sous Windows 11. Si vous n'utilisez que très rarement une application, une fenêtre vous proposera de désactiver les notifications la concernant. Une méthode qui devrait se révéler encore plus efficace que la session de concentration, laquelle doit être activée manuellement. Ici, tout se fait de manière plus automatisée : lorsqu'une notification apparaît et que vous n'avez pas lancé l'application concernée depuis plusieurs semaines, le système d'exploitation vous proposera de désactiver les prochaines alertes.

Seconde bonne nouvelle : vous aurez également la possibilité de faire en sorte que certaines notifications soient mises en avant. Microsoft a en effet prévu d'offrir la possibilité de prendre en charge des notifications d'urgence.

Baptisée pour le moment “Smart opt-out” (on attend sa traduction officielle en français) cette option sera disponible dans quelques mois. Elle l'est d'ailleurs dans la dernière preview de l'OS. Si vous préférez attendre une version finalisée de l'OS, retenez qu'elle devrait être intégrée à la version 23H2 de Windows 11. La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation pointera le bout de son nez au second semestre 2023.

