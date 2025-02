Windows 11 corrige enfin ce gros bug sur Chrome et Edge, pas trop tôt

Il aura fallu du temps, mais Microsoft s'est finalement attaqué à un bug gênant touchant les utilisateurs des navigateurs Chrome et Edge. Il n'est maintenant plus qu'un mauvais souvenir.

Microsoft réagit rapidement quand un bug pénible est repéré par de nombreux utilisateurs sur Windows 11. Du moins en général. Parfois, il met beaucoup de temps avant de faire le nécessaire, comme ici. Le problème survient dans une situation assez spécifique, mais suffisamment répandue pour ne pas être ignorée. Des centaines de rapports le décrivent et tous concordent.

Lorsque vous envoyez une vidéo ou de la musique depuis Chrome ou Edge vers un appareil compatible Chromecast, par exemple votre TV Android, l'audio se déforme dès lors que le navigateur n'est plus la fenêtre active. Que vous le minimisiez ou que vous cliquiez sur une autre fenêtre, le résultat est le même : le son est distordu, coupé, accéléré… Bref, inaudible.

On trouve des témoignages de ce bug sur les forums de Google dans des sujets remontant à 2022 : “J'ai un problème très étrange lorsque j'envoie de la musique sur mon appareil Chromecast Audio via un navigateur. Le lecteur audio fonctionne parfaitement sauf si je minimise le navigateur. Après quelques instants, le son devient très déformé, un peu comme s'il sautait, mais on dirait aussi qu'il est accéléré“. Un autre internaute confirme, en précisant qu'il n'a pas ce souci sur Windows 10, uniquement sur Windows 11.

Microsoft met fin à un vieux bug de Chrome et Edge sur Windows 11

Le coupable est désormais connu, il s'agit du mode Économie d'énergie (à ne pas confondre avec celui qui se met en marche sur un PC portable non branché). Sa particularité est qu'il ralentit certains processus en arrière-plan pour préserver la batterie, même si l'ordinateur est sur secteur.

Ceux qui gèrent le streaming via Chromcast ne font pas exception, d'où les soucis constatés. Pour y remédier, Microsoft a simplement ajouté un système empêchant le mode d'économie d'énergie d'agir sur ces processus. La mise à jour sera déployée dans les prochaines semaines.