Windows 11 : cette mise à jour corrige un bug ennuyant de l’Explorateur de fichiers

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, Microsoft vient d’apporter un correctif à un bug qui impactait l’Explorateur de fichiers. Téléchargez donc vite la nouvelle mise à jour.

Microsoft a enfin résolu un problème de longue date concernant l'application Explorateur de fichiers de Windows 11. Avec la dernière mise à jour facultative, l'entreprise a rétabli la fonctionnalité de glisser-déposer dans la barre d'adresse, ce qui permet aux utilisateurs de déplacer des fichiers et des dossiers facilement entre différents emplacements. La possibilité de glisser-déposer des éléments directement dans la barre d'adresse était une fonctionnalité de longue date dans les versions précédentes de Windows. Toutefois, lorsque Microsoft a remanié l'interface de l'explorateur de fichiers dans la version 23H2 de Windows 11, publiée fin 2023, cette fonctionnalité utile a été inexplicablement supprimée.

Malgré l'introduction d'une interface utilisateur rafraîchie avec une barre d'adresse modernisée et une esthétique et une accessibilité améliorées, Microsoft avait négligé l'importance de préserver la capacité de glisser-déposer, laissant de nombreux utilisateurs frustrés par cette omission. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, la société a finalement reconnu et rectifié cet oubli en publiant la mise à jour facultative de non-sécurité KB5037853 pour Windows 11 versions 22H2 et 23H2.

Microsoft met enfin à jour l’Explorateur de fichiers avec cette fonctionnalité

Selon les notes de version officielles, les utilisateurs peuvent désormais utiliser leur souris pour faire glisser les fichiers dans la barre d'adresse de l'Explorateur de fichiers. Par exemple, si l'emplacement actuel est affiché sous la forme « Ce PC > Windows (C :) > Program Files », les utilisateurs peuvent glisser-déposer des fichiers ou des dossiers dans n'importe lequel des emplacements précédents, tels que « Windows (C :) » ou « Ce PC ».

La possibilité de déplacer rapidement des éléments entre différents emplacements sans avoir à naviguer dans de multiples dossiers est un atout pour la productivité, en particulier pour ceux qui travaillent fréquemment avec des structures de fichiers profondément imbriquées.

Outre la correction du glisser-déposer, la mise à jour KB5037853 apporte également quelques autres changements notables. Il s'agit notamment d'une nouvelle page « Appareils liés » dans l'application Paramètres, d'un générateur de code QR intégré pour les liens, de la possibilité de sauvegarder les paramètres sonores et de l'option d'envoi d'un courrier électronique à soi-même à partir du menu de partage.

Cependant, la mise à jour introduit également quelques « améliorations » discutables, telles qu'un nouveau « Gestionnaire de compte » qui cache apparemment le bouton de déconnexion derrière des publicités pour Microsoft 365, OneDrive et Xbox Game Pass.