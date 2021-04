Windows 10 reçoit un correctif d’urgence après une mise à jour qui faisait planter les jeux

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour Windows 10. Celle-ci vise à corriger l’un des soucis de la précédente. De nombreux joueurs se sont en effet plaints de subir des ralentissements, des baisses de FPS voire des crash depuis quelques jours.

Si vous jouez sur PC avec Windows 10 et que vous avez remarqué des soucis en jeu ces derniers temps, vous n’êtes pas le seul. En effet, de nombreux utilisateurs pointent du doigt la mise à jour KB5001330 publiée il y a quelques jours par Microsoft. Celle-ci causerait des soucis d’ordre général, comme l’apparition fréquente du fameux écran bleu de la mort, mais aussi dans les jeux vidéo.

A lire aussi – Windows 10 : Microsoft améliore la barre des tâches avec un nouvel onglet ultra pratique

Un certain nombre de joueurs ont en effet constaté que depuis la MàJ, il leur arriverait de voir leurs titres favoris ramer ou subir des pertes de FPS. Dans le pire des cas, les jeux plantent même en pleine partie. On ne connaît pas exactement la proportion d’utilisateurs touchés, mais elles semble assez importante pour que Microsoft réagisse. Notons que même Nvidia avait conseillé sur son site officiel de ne pas installer l’update.

Windows 10 installe la mise à jour après un redémarrage

Si vous êtes confronté au problème, vous avez donc reçu la mise à jour qui le corrige. Si ce n’est pas encore le cas, deux solutions s’offrent à vous. Soit vous redémarrez votre PC pour l’installer automatiquement, soit vous la forcez.

Pour cela, il faut aller dans les paramètres de Windows (la petite roue dentée dans le menu démarrer), puis dans Mise à jour et sécurité et ensuite cliquer sur Rechercher des mises à jour. Si vous n’en avez pas, c’est qu’elle est déjà installée.

Elle supprime le bug provoquant des crash et si tout se passe comme prévu, vous ne devrez plus avoir de problèmes, à supposer bien sûr que vous en ayez rencontré. La mise à jour KB5001330 n’a pas que des défauts. Elle a corrigé une série de bugs déjà présents dans Windows 10 et a surtout œuvré à faire disparaître Edge Legacy de votre ordinateur. Si l’ancien navigateur avait déjà été poussé vers la sortie, Windows vous faisant utiliser par défaut Edge Chromium à la place, Legacy tire définitivement sa révérence cette fois-ci.