Windows 10 : Microsoft corrige en urgence un problème de Wi-Fi et d’écran bleu de la mort

Microsoft a publié une mise à jour non programmée (KB5001028) pour Windows 10 version 1903 et version 1909, qui devrait notamment résoudre un problème majeur affectant de nombreux utilisateurs. Un bug provoquait un crash du système d’exploitation lors de la connexion aux réseaux Wi-Fi WPA3.

Certains utilisateurs se sont plaints de crashs de Windows 10 lorsqu’ils essayaient de se connecter aux réseaux Wi-Fi WPA3. Microsoft n’a pas tardé à réagir, puisque le géant américain est déjà en train de déployer une mise à jour pour résoudre le bug. D’après Microsoft, ce problème peut survenir si la mise à jour KB4598298 du 21 janvier ou la KB4601315 du 9 février 2021 est installée sur votre ordinateur.

Il s’agit d’un bug critique, puisque la connexion à un réseau Wi-Fi WPA3 peut provoquer un écran bleu de la mort (Blue Screen of Death ou BSoD). Selon Microsoft, « vous êtes plus susceptible de rencontrer ce problème lorsque vous vous reconnectez à un réseau Wi-Fi après vous être déconnecté, ou lorsque vous vous sortez du mode veille. Notez que la plupart des réseaux Wi-Fi utilisent actuellement le WPA2 et ne sont pas concernés ».

Windows 10 : installez la dernière mise à jour de toute urgence

Le protocole WPA3 constitue une amélioration majeure de la sécurité du Wi-Fi. Parmi les ajouts les plus significatifs qu’apporte le nouveau protocole de sécurité, on peut noter une protection accrue pour les mots de passe simples, un cryptage individualisé pour les réseaux personnels et ouverts, ainsi qu’un cryptage encore plus sûr pour les réseaux d'entreprise. Cependant, comme l’a précisé Microsoft, tous les routeurs ne sont pas compatibles avec cette nouvelle norme.

Néanmoins, pour éviter tout problème, nous vous recommandons vivement d’installer la nouvelle mise à jour au plus vite. Il s’agit d’une mise à jour à effectuer manuellement, il faudra donc vous rendre dans le module Windows Update de l'OS. Celui-ci est accessible depuis les fonctions Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité.

Enfin, rappelons que Microsoft a aussi publié la mise à jour de février 2021 qui corrige une faille critique. On ne peut que trop vous conseiller de l’installer également si ce n’est pas déjà fait.

