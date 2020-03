Windows 10 : les bugs de l’explorateur de fichiers résolus dans la mise à jour d’avril 2020

Connaissant quelques bugs depuis quelques mois, la fonction de recherche de l’explorateur de Windows 10 devrait bientôt retrouver son état « normal ». Microsoft s’apprête même à lui ajouter une nouvelle fonctionnalité dédiée à la suppression de l’historique de recherche.



Si Microsoft tente à chaque nouvelle version de Windows 10 d’apporter toute une série d’améliorations à son système d’exploitation, il lui arrive aussi de faire plus de mal que de bien. En novembre 2019, l’entreprise de Redmond déployait une importante mise à jour de Windows 10, la Build 1909. Celle-ci offrait la possibilité de sélectionner son assistant vocal depuis dans l’écran de verrouillage, de faciliter l’ajout d’événements au calendrier depuis la barre des tâches, etc.

Microsoft va corriger et améliorer l’explorateur de Windows 10

Microsoft a aussi amélioré son explorateur de fichiers, notamment la fonction de recherche, qui offre des suggestions de fichiers stockés sur OneDrive. Ce faisant, les développeurs de Windows 10 ont aussi introduit quelques bugs dans ce même champ de recherche de l’OS. Le clic droit ne fonctionnait plus, tandis que l’option de suppression de l’historique n’était plus accessible. Pour certains utilisateurs, le simple fait de lancer une recherche avait même pour effet de bloquer l’explorateur pendant un petit moment, avant que tout revienne à la normale.

Microsoft a partiellement résolu tous ces bugs dans la mise à jour de janvier du système, mais quelques problèmes subsistent comme l’impossibilité de supprimer l’historique de recherche. La prochaine mise à jour de Windows 10, répondant au nom de code 20H1, devrait mettre un terme à tous ces ennuis une bonne fois pour toutes, comme ont pu récemment le constater les testeurs du programme Windows Insider. La suppression de l’historique de recherche est bel et bien de retour. Mieux, même : Windows 10 20H1 devrait permettre de supprimer l’historique à l’aide d’une croix située à côté du texte recherché, plutôt que de faire appel à un menu contextuel.

Ces corrections et améliorations de l’explorateur devraient faire partie de la prochaine grosse mise à jour de Windows 10, laquelle devrait être diffusée en avril prochain. Notez enfin qu’elles n’ont rien à voir avec le nouvel explorateur de fichiers dont nous vous avons parlé il y a quelques jours, et qui est destiné quant à lui à Windows 10X (même s’il est possible d’installer ce nouvel explorateur sur Windows 10).

Source : Windows Latest