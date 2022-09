Winamp 5.9 est disponible, la première mise à jour depuis 4 ans

Winamp passe en version 5.9 et se paye sa première mise à jour stable depuis presque quatre ans. Au programme, correction de bugs, ajout de fonctionnalités et support de Windows 11.

Il n'y encore pas si longtemps, les lecteurs média spécialisés dans le MP3 faisaient partis des logiciels pour ordinateur les plus populaires au grand du public. Il s'agissait du meilleur moyen pour écouter de la musique sur un PC, soit en extrayant des pistes d'un CD, soit en passant par le téléchargement, qu'il soit légal ou pas. Winamp fait partie de ces services historiques qui ont marqué une génération.

Mais comme de nombreuses autres plateformes de ce type, Winamp a perdu massivement des utilisateurs avec l'avènement du streaming. Un arrêt de son développement avait été annoncé dès 2013 avec la sortie de Winamp 5.666. Mais en 2018, nous assistons à rebondissement : un Winamp 5.8 est publié et l'équipe qui continue le projet communique sur le suivi du développement.

Il ne faudra pas attendre 4 ans pour Winamp 5.9.1

Quatre ans plus tard, la version stable de Winamp 5.9 est enfin disponible. Parmi les nouveautés intégrées à cette mise à jour, on retrouve la compatibilité avec Windows 11. “Pour l'utilisateur final, il peut sembler qu'il n'y ait pas tant de changements que cela, mais la partie la plus importante et la plus difficile consistait en fait à migrer l'ensemble du projet de Visual Studio 2008 vers Visual Studio 2019”, expliquent les développeurs sur le forum de Winamp. Cette transition a constitué un défi technique, certains utilisateurs de la bêta rencontrant des problèmes de prise en charge de cette nouvelle plateforme sur leurs machines.

Winamp 5.9 supporte désormais la lecture des flux https://, le codec vp8 et la lecture haute résolution 24 bits/192 kHz. “Les bases sont maintenant posées et nous pouvons maintenant nous concentrer davantage sur les fonctionnalités”, annonce Winamp. Une version 5.9.1 est d'ores et déjà en chantier. Elle va corriger quelques bugs et apporter de nouvelles features, comme la prise en charge des codecs H.265, HLS et VP9, et bien d'autres encore.

Source : Bleeping Computer