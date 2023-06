WhatsApp se dote d’un clavier redessiné pour les emoji

WhatsApp vient de recevoir une nouvelle refonte graphique, cette fois-ci dédiée au clavier emoji qui est disponible dans l’application. Pour l’instant, seuls les utilisateurs en bêta peuvent en profiter.

Les emoji font désormais partie intégrante des conversations modernes, ajoutant une touche de joie et d'expressivité aux chats textuels, et ça, Meta l’a bien compris, c’est pourquoi l’entreprise a discrètement dévoilé à ses bêta-testeurs une interface utilisateur remaniée pour le clavier emoji. Déjà l’année dernière, WhatsApp vous permettait de réagir aux messages avec n’importe quel emoji.

La dernière mise à jour, WhatsApp beta version 2.23.12.13, est progressivement distribuée à certains bêta-testeurs via le Google Play Store. Comme le rapporte WABetaInfo, cette mise à jour introduit l'interface rafraîchie du clavier emoji, bien que tous les testeurs n'y aient pas encore accès.

Lire également – WhatsApp : attention, cliquer sur ce simple lien peut faire planter l’application sur Android

WhatsApp améliore l’interface du clavier emoji

La nouvelle fonctionnalité vise à rendre la sélection de l'emoji parfait plus rapide et plus pratique. Le clavier emoji redessiné apporte des fonctionnalités améliorées, permettant aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre les emoji, les GIF et les autocollants. À la place des petits boutons situés en bas de l'interface, une grande barre en forme de pilule avec des onglets a été introduite pour une navigation sans effort entre les trois options.

En outre, la barre des sous-catégories d'emoji a été déplacée du haut vers le bas du clavier. Par ailleurs, un geste de balayage vers le haut sur le bord supérieur du clavier permet de l'agrandir jusqu'à trois fois sa hauteur d'origine, offrant ainsi une vue plus étendue.

En plus de la refonte du clavier emoji, les bêta-testeurs remarqueront un changement dans la fonction pièce jointe. L'icône du trombone, qui se trouvait auparavant à côté de l'icône de l'appareil photo dans la boîte de message, a été remplacée par une icône plus dans le coin gauche de la boîte. Cette modification nécessite quelques ajustements pour les utilisateurs habituels de WhatsApp, qui trouveront désormais un bouton pour revenir au clavier alphanumérique lorsque le sélecteur d'emoji est ouvert.

Comme d’habitude, ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que pour certains utilisateurs de la version bêta de l’application, et on ne sait pas quand la nouvelle version sera déployée pour tous.