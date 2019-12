WhatsApp : que faire après la fin du support le 1er janvier si votre smartphone n’est plus compatible

WhatsApp ne fonctionne plus sur Windows Phone, c’est désormais officiel. Le service de messagerie instantanée l’avait annoncé il y a quelques semaines dans un communiqué. Néanmoins, il existe un moyen pour les utilisateurs Windows Phone de continuer à utiliser WhatsApp. On vous explique comment.

WhatsApp l’avait annoncé officiellement en novembre 2019 et nous sommes malheureusement arrivés à la date butoir. WhatsApp ne fonctionne plus sur les Windows Phone ce mardi 31 décembre 2019. Facebook et WhatsApp avaient pris cette décision peu de temps après la fin du support de Windows 10 Mobile.

« Comme nous ne développerons plus activement pour ces plateformes, certaines fonctionnalités peuvent cesser de fonctionner à tout moment. Bien que WhatsApp puisse continuer à fonctionner sur certaines, il est probable que vous rencontriez des bugs au fur et à mesure que le temps passe », déclarait WhatsApp dans un billet publié en mai 2019.

Comment continuer à utiliser WhatsApp sur Windows Phone

Malgré tout, il est encore possible pour les possesseurs de Windows Phone d’utiliser WhatsApp sur leurs mobiles. Pour ce faire, il faut tout simplement passer par la version web du service de messagerie instantanée. Voici la marche à suivre :

Ouvrez votre navigateur web et allez sur l’onglet Version pour ordinateur. Dans Google Chrome par exemple, vous devez cliquer sur les trois points en haut à droite pour accéder à cet onglet. La démarche peut varier selon les navigateurs Rendez vous sur le site web de WhatsApp Vous devrez à ce moment précis scanner le QR code qui s’affiche à l’écran pour utiliser la version Web de WhatsApp. Vous vous doutez bien qu’il est impossible de scanner un QR Code qui s’affiche sur l’écran de votre smartphone. Passez donc rapidement sur un autre appareil (votre PC, tablette ou autre) et scannez le QR Code depuis ce support Vous n’avez plus qu’à utiliser la version web de WhatsApp

Par ailleurs, si jamais vous avez profité des fêtes pour quitter votre Windows Phone et passer sous un smartphone sous Android ou iOS, il est possible de sauvegarder et d’exporter toutes vos conversations :

Ouvrez la conversation de votre choix Cliquez sur Discussions Allez ensuite sur l’onglet Options Puis Exporter discussion

Notez qu’il est possible via les réglages d’archiver toutes les discussions d’un seul coup, si le cas par cas vous ennuie. En outre, l’intitulé des onglets peuvent changer selon les versions de l’application.

