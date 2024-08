WhatsApp prépare deux fonctions bien pratiques pour vous offrir plus de tranquillité, découvrez lesquelles

WhatsApp continue de se réinventer avec de nouvelles mises à jour. Après avoir introduit plusieurs améliorations pour faciliter les appels et renforcer la confidentialité, la plateforme s'apprête à lancer deux autres nouveautés.

Au cours des derniers mois, WhatsApp a déployé des fonctionnalités importantes pour s’améliorer. Parmi celles-ci, on retrouve la possibilité de composer des appels sans avoir à enregistrer un contact, une amélioration qui a déjà simplifié la vie de nombreux utilisateurs. En parallèle, l'application a renforcé sa sécurité en introduisant des options pour bloquer les messages indésirables provenant de comptes inconnus.

WhatsApp ne se repose pas sur ses lauriers et continue de développer de nouvelles fonctionnalités. Alors que la plateforme a récemment mis l'accent sur la réduction du spam et la simplification des interactions, deux nouvelles fonctionnalités sont actuellement en préparation. Bien que ces options soient encore en phase de test, elles pourraient simplifier la gestion des messages et aider à réduire les notifications indésirables.

WhatsApp développe des outils pour bloquer les spams et simplifier les réactions aux statuts

La première fonctionnalité en cours de développement est une amélioration des réactions aux statuts. Actuellement en test sur la version bêta d'Android 2.24.17.21, cette option permet aux utilisateurs de réagir sans que leur réaction n'apparaisse directement dans la boîte de réception principale. Ces dernières s'afficheront plutôt dans la liste des spectateurs, ce qui contribue à désencombrer la messagerie. De plus, il sera possible de désactiver les notifications liées à celles-ci, évitant ainsi les interruptions non désirées. Cette option pourrait être progressivement déployée à tous les utilisateurs dans les mois à venir, si les tests s'avèrent concluants.

La seconde fonctionnalité, découverte dans une version bêta précédente de WhatsApp, vise à bloquer automatiquement les messages provenant de spams ou de comptes inconnus. Cette option, encore en développement, a été repérée par des testeurs qui scrutent régulièrement les nouvelles versions de l'application pour y détecter les fonctionnalités cachées. Ce nouvel outil pourrait permettre aux utilisateurs de limiter les messages indésirables lorsque le volume de ceux-ci dépasse un certain seuil. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour les testeurs, elle représente un pas de plus vers une gestion plus propre et plus sécurisée des messages sur WhatsApp. Son lancement est encore incertain, mais elle pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année si les tests sont concluants.

Source : wabetainfo