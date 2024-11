Warcraft 1 et 2 Remastered sont officiels, Blizzard joue la carte de la nostalgie pour nous faire replonger

Blizzard a tenu une conférence en ligne pour les trente ans de la licence Warcraft. Une occasion pour dévoiler un remaster des deux premiers jeux, ainsi qu’une version 2.0 de Warcraft 3 Reforged. World of Warcraft a aussi eu le droit à son lot d'annonces.

La licence Warcraft fête ses trente ans ! Blizzard a tenu une conférence en ligne pour parler du futur de la franchise. A cette occasion, le studio a dévoilé les Remasters des deux premiers Warcraft. Ces jeux cultes, sortis respectivement en 1994 et 1995, ont permis de lancer la franchise, mais aussi de populariser le RTS sur PC. Des titres majeurs de l’histoire du gaming.

Niveau gameplay, rien ne bouge ; les deux titres gardent leur essence. C’est au niveau du visuel que les changements sont les plus importants, avec de nouveaux assets HD. D’une simple pression de touche, il est possible de repasser sur les graphismes d’origine, comme le faisait déjà Diablo 2 Resurrected. Grosse surprise : ils sont disponibles dès maintenant sur le lanceur BattleNet !

Blizzard annonce le futur de World of Warcraft

En plus de ces deux Remasters, Blizzard a dévoilé la version 2.0 de Warcraft 3 Reforged. Ce remake a été conspué dès sa sortie en 2020 et semblait totalement abandonné jusqu’à aujourd’hui. Le studio a souhaité lui donner une deuxième chance, « réparer ce qui était cassé » avec cette version 2024 qui permet, entre autres, de retrouver les assets d’origine et de personnaliser ses raccourcis. On ne demande qu’à être séduits. Lui aussi est disponible dès maintenant.

D’autres annonces ont été faites pendant la conférence. Le jeu mobile Warcraft Rumble arrivera sur PC en décembre prochain. World of Warcraft Classic, quant à lui, accueillera en 2025 l’extension Mist of Pandaria, sortie à l’origine en 2012, ainsi que des nouveaux serveurs « fresh » pour recommencer l’expérience Vanilla du début.

La version « retail » du jeu, soit la version actuelle (The War Within), n'a pas été laissée de côté, oh que non. Le 17 décembre, WoW accueillera le patch 11.0.7, qui comprendra la petite zone de l’île aux sirènes. Plus encore, le mode Plunderstorm fera son grand retour en 2025. Mais le gros morceau de la conférence, c’est le le patch 11.1, qui amènera les joueurs dans la ville gobeline d’Undermine, où ils devront s’allier avec une des quatre factions présentes. Ce patch majeur comprendra un nouveau donjon, deux gouffres et un raid. Sortie prévue dans quelques mois. En “One More Thing”, le studio a teasé l'arrivée du Housing avec la prochaine extension (Midnight). Une fonctionnalité réclamée depuis 20 ans.