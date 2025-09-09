Vous utilisez Plex ? Changez immédiatement votre mot de passe

Le logiciel Plex a de nouveau été victime d'une cyberattaque. Tous les utilisateurs sont invités à changer leur mot de passe sans attendre. Les équipes du service détaillent également ce qu'il s'est passé.

Les cyberattaques sont de plus en plus courantes, et de plus en plus importantes. Quand elles touchent des entreprises possédant des millions de dossiers clients, le vol des données fait particulièrement mal. On se souvient des deux fuites chez l'opérateur Free en fin d'année dernière par exemple. Cette fois-ci, ce n'est pas un firme française qui fait les frais d'une opération malveillante, mais le célèbre service de gestion multimédia Plex.

Sur une page dédiée, ses équipes expliquent ce qu'il s'est passé : “Un tiers non autorisé a accédé à un sous-ensemble limité de données clients provenant de l'une de nos bases de données. Bien que nous ayons rapidement maîtrisé l'incident, les informations consultées comprenaient des adresses e-mail, des noms d'utilisateur, des mots de passe chiffrés de manière sécurisée et des données d'authentification“.

Plex a été piraté, changez votre mot de passe dès que possible

Comme le précise Plex, “tous les mots de passe de compte auxquels on a pu accéder ont été hachés de manière sécurisée, […] ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être lus par un tiers“. Cela n'empêche pas d'être prudent et de changer votre mot de passe d'accès au service. Pour se faire, rendez-vous sur https://plex.tv/reset, entrez l’e-mail que vous utilisez pour vous connecter à Plex et cliquez sur Envoyer des consignes. Suivez ensuite les instructions du message reçu.

Il est recommandé de cocher la case Déconnectez les appareils connectés après avoir modifié le mot de passe par sécurité. Plex donne également la marche à suivre pour celles et ceux qui se connectent via un système d'authentification unique (SSO). Dans la mesure où votre adresse mail a peut-être été dérobée, il est possible que vous receviez des tentatives de phishing. Souvenez-vous que “personne chez Plex ne vous contactera jamais par e-mail pour vous demander un mot de passe ou un numéro de carte de crédit pour les paiements“.