Streaming illégal : cette société veut un réseau d’informateurs pour traquer les pirates

Dans la lutte contre les sites de streaming illégaux, tous les moyens sont visiblement bons. Du moins, c'est l'avis de cette société sud-coréenne. Explications.

Kakao Entertainment est une marque bien connue en Corée du Sud. Pour cause, la société est le premier investisseur et label distributeur de l'industrie musicale du pays. Mais ce n'est pas tout, puisque la compagnie détient également plusieurs plateformes de lecture numérique (des webtoons et des manga principalement) et oeuvre dans la production audiovisuelle.

Fatalement, les activités de Kakao Entertainment sont directement impactées par le piratage et certaines pratiques illégales comme le scanlation (ndrl : la mise à disposition gratuite sur le web de manga/comics scannés et traduits). Et comme beaucoup d'acteurs du secteur, la firme fait appel à une société spécialisée pour défendre ses actifs, à savoir P.CoK.

Dans son dernier rapport couvrant la période de juin à décembre 2023, P.CoK a déclaré qu'elle avait supprimé plus de 7,4 millions de contenus piratés et plus de 201 millions de liens vers des contenus piratés. Durant ce même laps de temps, plusieurs poursuites judiciaires ont été menées à l'encontre d'opérateurs de sites pirates, mais aussi des actions civiles/pénales par l'intermédiaire de filiales locales et d'ayant-droits basés à l'étranger.

Cette société anti-piratage veut un réseau d'informateurs

Des résultats encourageants, mais qui sont loin d'être suffisants pour P.CoK. Alors et pour aller plus loin dans la lutte contre les pirates, l'unité a opté pour une méthode plutôt trouble : la dénonciation et l'espionnage. “Les bénévoles apparaissent comme des acteurs clés dans les efforts visant à éradiquer le piratage de contenu, travaillant sous couverture dans chaque région linguistique pour surveiller et signaler la distribution de contenu illégal”, explique un porte-parole de Kakao.

L'idée est donc d'inciter les utilisateurs à devenir des indic' pour la compagnie. En échange d'informations sur des sites pirates, mais aussi de données personnelles sur les opérateurs (nom, prénom, adresse postale, etc.), les utilisateurs seront récompensés par la société. Avec son réseau d'informateurs, P.CoL espère attraper “les opérateurs de sites de distribution de contenu illégaux et les groupes de traduction/scanlation en anglais des webcomics sur Tapas (ndrl : un service de lecture numérique de Kakao), y compris les titres en accès libre”.

Seulement, la récompense promise ne semble pas valoir les risques encourus par ces informateurs. En effet et quel que soit leur nombre, ils ne seront que 5 à être payés (via un tirage au sort). Les autres devront se contenter du statut de bon samaritain. Cerise sur le gâteau, les récompenses seront payées en Tapas Bonus Ink, une monnaie intégrée à l'application pour débloquer certains contenus. Les informateurs les plus chanceux pourront donc obtenir 22 500 gouttes de Tapas Ink, ce qui représente une valeur de 22 dollars. Une prime ridiculement basse donc, alors que le pirate coûte chaque année des milliards de dollars aux ayant-droits.

