Google : le gestionnaire de mots de passe vous permettra bientôt de les partager facilement

Vous partagez un compte avec un ami, mais vous ne vous souvenez plus du mot de passe ? Celui-ci pourra bientôt vous l’envoyer simplement depuis le gestionnaire de mot de passe de Google sur Android.

Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous deviez vous connecter à un compte partagé avec un membre de votre famille, mais que vous n'aviez pas le mot de passe, vous savez à quel point cela peut être frustrant. Heureusement, Google a peut-être la réponse à ce problème.

Le géant de la technologie travaillerait sur une fonctionnalité qui vous permettrait de partager vos mots de passe avec les membres de votre famille via son gestionnaire de mots de passe. Cette fonctionnalité, qui a d'abord été repérée dans Chrome pour PC, pourrait bientôt faire son apparition sur les appareils Android.

Partager son mot de passe va devenir plus simple sur Android

Selon TheSPAndroid, un site web qui suit les évolutions d'Android, la version 24.09.12 de Google Play Services comporte des flags qui indiquent la présence d'une fonctionnalité de partage de mots de passe. Cependant, celle-ci n'est pas encore opérationnelle et on ne sait pas quand elle sera disponible. La fonctionnalité ne fonctionnerait que pour les comptes avec des mots de passe, et non des passkeys, et uniquement au sein des groupes familiaux de Google.

L'idée est que vous puissiez partager vos mots de passe avec les membres de votre famille à partir de l'application de gestion des mots de passe de votre appareil Android. Un nouveau bouton “Partager” apparaîtrait à côté de chaque compte enregistré, et vous pourriez choisir le membre de la famille avec lequel vous souhaitez le partager. Le destinataire verra alors une infobulle sur son appareil lorsqu'il visitera le site web, lui indiquant qu'il a accès au mot de passe.

Cette fonctionnalité pourrait faciliter et sécuriser le partage des mots de passe avec votre famille, en particulier pour les comptes que vous utilisez fréquemment, tels que les services de streaming, les achats en ligne ou les opérations bancaires. Vous n'auriez plus à vous soucier de perdre ou d'oublier vos mots de passe, ni de les envoyer par des moyens non sécurisés, tels que des SMS ou des courriels.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment la fonction traitera les changements de mot de passe, ni si le destinataire pourra modifier ou supprimer le mot de passe partagé. Google pourrait également être confronté à des problèmes de confidentialité et de sécurité, car le partage des mots de passe pourrait exposer les utilisateurs à des risques potentiels. Il faudra donc attendre que Google la teste pendant quelque temps avant de la voir arriver pour tous.