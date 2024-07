Vous souvenez-vous de Winamp ? Cette icône des années 2000 débarque sur iOS et Android

Winamp, le célèbre lecteur audio des années 2000, débarque enfin sur iOS et Android. Après plusieurs tentatives de retour depuis 2013, cette nouvelle version promet de s'adapter aux usages modernes tout en conservant l'essence du programme original.

Pour les plus jeunes, Winamp est un lecteur audio qui a marqué les débuts d'Internet. Lancé en 1997, il permettait de lire des fichiers MP3, une innovation à l'époque où la musique numérique en était à ses débuts. Ce programme offrait une personnalisation poussée avec des skins (parfois de goûts douteux) et des plugins, le rendant très populaire parmi les internautes des années 2000. Son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées en ont fait un outil incontournable avant l'arrivée des plateformes de streaming.

Winamp a connu plusieurs tentatives de renaissance. En 2018, Alexandre Saboundjian, le PDG de Radionomy, annonçait une nouvelle version prévue pour 2019. Ce logiciel revisité devait permettre de regrouper tous les contenus audio au sein d'une seule application, disponible sur Android et iOS. Cependant, il n'a pas réussi à s'imposer face aux géants du streaming musical.

En 2022, Winamp a fait son retour avec la version 5.9 RC1, entièrement compatible avec Windows 11. Cette nouvelle version marquait une évolution importante, avec des ajustements pour rendre l'application plus attractive et intuitive. Les utilisateurs pouvaient le synchroniser avec la version Android de l'application, offrant ainsi une continuité fluide entre les plateformes.

Aujourd'hui, Winamp revient sur le devant de la scène avec une version mobile pour iOS et Android. L'application permet de lire les fichiers musicaux stockés sur le terminal, mais offre également la possibilité d'écouter des podcasts et des radios, de suivre divers artistes, et propose le célèbre égaliseur personnalisable qui a fait sa renommée.

Selon Llama Group, détenteur de Winamp, des mises à jour régulières seront déployées d'ici la fin de l'année. Elles apporteront des nouveaux designs, des fonctionnalités supplémentaires et une meilleure connectivité. L'objectif est de réinventer le lecteur audio pour qu'il retrouve sa place dans le quotidien des utilisateurs. Après avoir échappé à la fermeture en 2013 grâce à Radionomy, ce célèbre lecteur MP3 haut en couleurs, est prêt à conquérir une nouvelle génération de mélomanes.

Good news: the Winamp Mobile App is here.

Available on iOS and Android, this mobile version of the new Winamp player is packed with new features while retaining the same ones that have made Winamp such a success.

iOS: https://t.co/rKeNo4RsIS

Android: https://t.co/lmquzQe2pm pic.twitter.com/QJxbPamord

— Winamp (@winamp) July 10, 2024