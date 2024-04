Vous refusez les cookies sur les sites Web ? 90 % n’en tiennent pas compte selon cette étude

Une étude montre que le respect des choix des internautes en matière de cookies n'est quasiment jamais respecté ou presque par les sites Web. 90 % d'entre eux enfreignent la réglementation européenne d'une manière ou d'une autre.

Vous en avez l'habitude depuis quelques années maintenant. Chaque fois que vous arrivez sur un site Web, vous êtes accueilli pas un popup ou une bannière demandant si vous acceptez ou non la mise en place de cookies. Ces petits fichiers stockés dans le navigateur qui servent par exemple à enregistrer vos identifiants de connexion à un service en ligne pour éviter de les retaper à chaque fois. Leur utilité principale reste cependant le pistage des internautes afin d'afficher des publicités ciblées. Grâce aux réglementations européennes comme le RGPD, vous devez donner votre accord pour cela.

Pourtant, il semble que ce dernier n'a pas vraiment d'importance. Une étude menée conjointement par l'Université d'Amsterdam et l'ETH de Zurich montre que sur environ 100 000 sites Internet européens, environ 90 % enfreignent les règles en matière de cookies d'une manière ou d'une autre. Une distinction est faite entre ceux qui le font involontairement, ou “naïvement”, et ceux qui le font en toute connaissance ce cause. Dans les deux cas, les résultats sont édifiants.

9 sites Web européens sur 10 ne respectent pas le choix des utilisateurs concernant les cookies

Les chercheurs notent par exemple que 57 % des sites étudiés ne proposent pas le refus des cookies, tandis que 32 % ne demandent pas la permission de les stocker sur le navigateur. Des manquements notables, mais le plus souvent liés à une méconnaissance des règlements en vigueur, surtout chez les “petits” sites. En revanche, certains n'hésitent pas à utiliser des procédés dits “sombres”. D'une manière générale, 65 % des sites utilisent des cookies de pistage même si vous les avez refusé. La plupart du temps, ils sont activés avant même que le choix vous soit proposé.

Une autre méthode largement utilisée consiste à interpréter la fermeture d'une fenêtre de demande comme un consentement, ce qui se fait dans 77 % des cas. Enfin, la recherche révèle que 67 % des sites rendent le refus des cookies difficiles, par exemple en rendant le bouton d'acceptation bien visible et celui de refus plus petit et caché. Une pratique que la CNIL a déjà sanctionné en infligeant des amendes record à Google et Facebook par exemple. Yahoo a également été épinglé pour sa gestion des cookies début 2024.