Vous avez reçu un email étrange de Google Pay ? Voici ce que vous devez savoir

De nombreux utilisateurs ont reçu un email affirmant qu’une nouvelle carte avait été ajoutée à leur compte Google Pay, sans qu’ils n’aient fait de modification. Ce message, lié à leurs informations bancaires, a semé la confusion et inquiète de plus en plus de personnes.

Les notifications liées aux informations bancaires sont toujours source d’inquiétude. Au cours des dernières heures, certains utilisateurs de Google Pay ont reçu des emails indiquant. Ces derniers font mention qu'une nouvelle carte avait été ajoutée à leur compte, alors qu'ils n’avaient effectué aucune modification. Cela a rapidement créé une confusion parmi ces personnes.

Ce bug semble lié à Google Wallet, l’application qui stocke vos cartes de paiement, billets et autres informations. Google Pay, qui utilise ces dernières pour les transactions, a déclenché l’envoi de ces emails après qu’un bug a fait réapparaître d’anciennes cartes expirées ou associées à de vieilles adresses. Certains utilisateurs ont même signalé en avoir vu inconnues, bien que cela reste à confirmer pour le moment.

Un bug dans Google Wallet inquiète les utilisateurs de Google Pay

Habituellement, ce type de message est envoyé lorsqu’un utilisateur enregistre une nouvelle carte dans Google Wallet. Cependant, cette fois-ci, les personnes touchées par ce bug ont reçu plusieurs notifications consécutives, ce qui a provoqué une grande confusion. Ces derniers étaient particulièrement inquiets, car ces emails semblaient indiquer une modification de leurs informations bancaires, soulevant des craintes liées à la sécurité de leurs comptes. Il est important de noter que ce problème ne semble pas toucher tous les utilisateurs de Google Pay et Wallet, mais les messages concernant des informations bancaires ont suscité de vives inquiétudes.

À ce stade, il ne semble pas s'agir d'un piratage ou d'une faille de sécurité, mais plutôt d’un bug lié à la base de données de Google. Si vous souhaitez vérifier les moyens de paiement enregistrés sur votre compte, il est conseillé de consulter votre profil sur wallet.google.com. La société enquête actuellement sur ce problème et devrait fournir bientôt une clarification officielle.

