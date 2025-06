Votre Tesla se conduira-t-elle vraiment toute seule un jour ? Elon Musk admet qu’il vous a sans doute menti

Cela fait bientôt dix ans que Tesla promet des voitures capables de rouler sans intervention humaine. Mais un aveu récent d’Elon Musk change complètement la donne. Et des millions d’utilisateurs risquent de ne jamais voir leur voiture tenir cette promesse.

Depuis 2016, Tesla vend ses véhicules avec une promesse forte : la conduite entièrement autonome, activée plus tard par simple mise à jour logicielle. À l’époque, le constructeur assurait que tous les modèles livrés après cette date seraient compatibles avec la conduite sans supervision. Pour beaucoup de conducteurs, cela justifiait un investissement supplémentaire, parfois jusqu’à 14 000 € pour l’option Full Self-Driving (FSD). Mais presque dix ans plus tard, cette promesse n’a toujours pas été tenue. Et aujourd’hui encore, le constructeur n’a proposé aucune solution pour les modèles concernés.

Le problème vient du matériel embarqué dans les voitures. Tesla a équipé ses modèles d’abord avec le système HW2.5, puis HW3, censé être assez puissant pour gérer la conduite autonome à l’avenir.

Pourtant, en janvier 2025, Elon Musk a admis que ce ne serait pas le cas : les véhicules équipés du matériel HW3 ne pourront jamais rouler de façon totalement autonome. Malgré cet aveu, aucune solution concrète n’a encore été annoncée pour les conducteurs concernés. Et les modèles concernés se comptent par millions dans le monde.

Ces Tesla vendues comme autonomes ne le seront peut-être jamais

En théorie, seuls les utilisateurs ayant acheté l’option FSD devraient bénéficier gratuitement d’une mise à niveau du matériel. Mais Tesla a toujours présenté tous les véhicules livrés depuis 2016 comme étant compatibles avec la conduite autonome. Aujourd’hui, le matériel HW4 a pris le relais dans les nouveaux modèles, et un futur HW5 est en préparation pour les robotaxis. En réalité, le constructeur semble miser sur le fait que les conducteurs renouvelleront leur voiture, sans proposer de véritable plan de remplacement. L’écart entre les anciens et les nouveaux véhicules ne fait que s’élargir.

Face à cette situation, plusieurs recours collectifs sont déjà en cours. Certains utilisateurs estiment avoir été trompés, d’autant plus que les mises à jour pour HW3 sont de plus en plus rares. Le système reste loin de la conduite autonome promise, et les véhicules concernés perdent de la valeur. La marque continue pourtant de faire la promotion de ses avancées sur les futurs modèles. Pour beaucoup, l’idée d’une Tesla qui se conduit seule reste donc un projet inabouti… voire une grosse déception.