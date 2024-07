Votre maison intelligente sera bientôt plus simple à gérer grâce à ce protocole de communication, on vous explique tout

Android 15 s'apprête à faire évoluer le monde des maisons intelligentes en intégrant le protocole Thread. Cette avancée technologique promet de simplifier et d'améliorer la gestion des appareils connectés, offrant une expérience domestique plus fluide et interconnectée.

Les maisons intelligentes deviennent de plus en plus courantes, avec une multitude d'appareils qui facilitent la vie quotidienne. Des ampoules connectées qui ajustent la luminosité selon l'heure de la journée, aux enceintes qui permettent de contrôler la musique par commande vocale et de diffuser des notifications importantes. Cependant, leur gestion peut être compliquée lorsqu’ils proviennent de différents fabricants. Des standards comme Matter, associés à des protocoles de communication comme Thread, viennent simplifier cette gestion.

Android 15 va introduire le support pour le protocole Thread, qui permettra aux appareils domestiques intelligents compatibles Matter de mieux interagir, quelle que soit leur marque. Cette fonctionnalité inclura une option “Utiliser Thread” dans les paramètres et permettra une communication directe entre les appareils compatibles et les autres dispositifs du réseau.

Le protocole Thread permettra de transformer vos objets connectés en véritables routeurs

Le protocole Thread se distingue par sa capacité à créer un réseau qui utilise peu d'énergie. Contrairement aux protocoles traditionnels comme le Bluetooth ou le Wi-Fi, ce dernier permet aux appareils de relayer les signaux entre eux, ce qui rend la transmission des données plus efficace. Par exemple, une ampoule connectée peut transmettre communiquer avec thermostat et ainsi créer un réseau solide et fiable. Cette communication directe, sans avoir besoin de passer par un routeur supplémentaire, peut améliorer la rapidité et la réactivité des appareils dans la maison intelligente.

Bien que le protocole Thread ne soit pas encore aussi répandu que le Bluetooth ou le Wi-Fi, son adoption est en hausse. Des entreprises comme Google l’intègrent dans leurs appareils. Il permet par exemple à certains téléviseurs de fonctionner comme des routeurs qui relient ce réseau au Wi-Fi. Apple a également intégré des radios qui l’utilisent dans ses modèles iPhone 15 Pro.

Avec Android 15, les smartphones qui utilisent cet OS suivront cette tendance afin d'offrir une interopérabilité et une performance améliorées dans les maisons intelligentes. Cette avancée promet de transformer la gestion des maisons connectées en facilitant l'utilisation d'appareils de différents fabricants de manière fluide et efficace.

Source : androidauthority