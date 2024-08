Vos enfants sont-ils trop souvent devant les écrans ? Voici ce que conseillent les spécialistes

Gérer le temps d’écran des enfants est un défi pour de nombreux parents. L’American Academy of Pediatrics (AAP) propose des recommandations pour aider les familles à trouver un équilibre sain entre les médias numériques et les autres activités essentielles.

Les écrans envahissent de plus en plus le quotidien des jeunes. En France, 40 % des enfants de 4 ans possèdent déjà leur propre smartphone ou tablette. Cette intégration précoce du numérique suscite des inquiétudes sur les conséquences à long terme, notamment en matière d'apprentissage, où des études montrent qu'ils apprennent mieux sur papier que sur écran. Pour aider les parents à naviguer dans ce paysage complexe, l’American Academy of Pediatrics (AAP) a publié des recommandations claires pour encadrer l’usage des appareils numériques en fonction de leur âge et développement.

Face à l’omniprésence des écrans, certaines voix s'élèvent pour proposer des restrictions, notamment l’interdiction des smartphones aux moins de 13 ans. Cependant, les avis divergent sur la meilleure approche à adopter. L’AAP, pour sa part, recommande une personnalisation de l’utilisation des appareils numériques en fonction des besoins spécifiques de chacun. Les parents sont encouragés à établir un plan familial d’utilisation des médias, en prenant en compte non seulement le temps passé devant les écrans, mais aussi la qualité du contenu et l’importance de maintenir un équilibre avec d’autres activités.

Voici quelques recommandations principales de l’AAP, en fonction des groupes d'âge des enfants

Moins de 2 ans :

Utilisation des médias très limitée .

. Accompagnement constant d'un adulte pour co-visionner et enseigner, par exemple lors d'appels vidéo avec la famille.

2 à 5 ans :

Limitation du temps d'écran à une heure par jour .

. Privilégier des programmes éducatifs et interactifs.

et interactifs. Co-visionnage avec les parents pour favoriser l'apprentissage et les interactions sociales.

À partir de 5 ans :

Surveillance de l'utilisation des médias pour éviter qu'ils ne remplacent des activités essentielles comme le sommeil, l'exercice et le temps en famille.

comme le sommeil, l'exercice et le temps en famille. Discussions avec les enfants sur l'utilisation des médias, les interactions en ligne, et les informations qu'ils consomment.

En plus de ces recommandations, l’AAP insiste sur l'importance de créer des moments et des espaces sans écrans dans la vie familiale, comme les repas ou les soirées en famille. Les parents sont également encouragés à être des modèles en limitant leur propre utilisation des écrans et en participant activement à des activités qui favorisent le bien-être de la famille.

Source : AAP