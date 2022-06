Volvo : les voitures électriques vont exploiter l’Unreal Engine, le fameux moteur des jeux vidéo

Après General Motors, Volvo a lui aussi décidé de faire confiance à Epic Games pour l'aider à concevoir l'interface de ses futurs voitures électriques. Pour cela, le constructeur compte se reposer sur l'Unreal Engine, le célèbre moteur graphique de l'entreprise américaine. L'objectif ? Proposer une technologie de visualtion photoréaliste en temps réel.

Avec l'essor de certaines technologies comme la conduite autonome, les écrans d'infodivertissement commencent à se démocratiser dans nos véhicules. Certains constructeurs en ont même fait un argument de vente, à l'image de Mercedes avec l'Hyperscreen, un gigantesque écran de contrôle de 56 pouces que l'on retrouve dans la Mercedes-Benz EQS.

De son côté, General Motors a fait savoir que l'interface de son prochain Hummer électrique sera basé sur l'Unreal Engine, le célèbre moteur graphique d'Epic Games, les papas de Fortnite. Or, le constructeur américain ne sera pas le seul à faire confiance au studio.

Volvo s'associe à Epic Games pour concevoir l'interface de ses voitures

En effet, Volvo vient d'annoncer à son tour un partenariat avec Epic Games pour concevoir l'interface Homme-Machine (IHM) de ses prochaines voitures électriques. L'IHM désigne la façon dont les propriétaires interagissent avec le logiciel de leur véhicule. Avec cette association, Volvo Cars veut proposer une technologie de visualisation photoréaliste dans sa prochaine génération de voitures électriques.

L'Unreal Engine sera notamment utilisé sur le module d'information du conducteur (DIM), l'un des écrans de l'habitacle qui fournit au conducteur des informations pertinentes (autonomie de la batterie, température extérieure, etc.) et des fonctions d'infodivertissement.

A lire également : Volvo va désormais mettre à jour à distances tous ses véhicules électriques et hybrides

Proposer des visuels photoréalistes

La première étape sera d'offrir “des rendus beaucoup plus nets, des couleurs plus riches et de toutes nouvelles animations 3D” sur les écrans des futures voitures électriques Volvo. “Cette technologie nous donne la possibilité de créer des visuels réactifs de très haute qualité avec lesquels nous pouvons jouer et superposer des informations, créer des représentations réalistes en cas de besoin”, explique Thomas Stovicek, responsable de l'expérience utilisateur chez Volvo Cars.

Plus précisément, l'affichage de certaines informations comme la navigation, l'autonomie de la batterie, mais aussi les images capturées par les capteurs externes du véhicule, sera amélioré. D'après Volvo, l'association du moteur Unreal Engine et de la dernière plateforme Snapdragon Cockpit Platforms permettra au constructeur de proposer un système d'infodivertissement deux fois plus rapide que son prédécesseur.

On ne connait pas encore le nom des voitures qui profiteront de l'Unreal Engine. Néanmoins, Volvo a confirmé une chose : son prochain “vaisseau amiral 100% électrique“, qui sera présenté dans le courant de l'année, sera le premier à exploiter ces nouveaux graphismes.