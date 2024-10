Volkswagen T-Cross 2024 ou Renault Captur E-Tech : quel est le meilleur SUV compact selon vos besoins ?

Vous êtes en quête d'un SUV compact urbain ? Alors les Volkswagen T-Cross 2024 et Renault Captur E-Tech font sans doute partie des modèles qui vous font de l'œil. Pour vous aider à choisir la voiture qui vous convient le mieux, nous vous proposons la lecture de notre comparatif.

Volkswagen vient tout juste de renouveler sa gamme T-Cross. Les nouveaux modèles, qui adoptent toujours un style moderne avec cinq places assises et cinq portes, sont les derniers venus sur le segment de plus en plus populaire des SUV compacts. La marque allemande ne manque pas de concurrents sur ce créneau, et en France, le T-Cross 2024 est notamment opposé au Captur E-Tech de Renault. L'occasion de comparer ces deux véhicules sur les éléments de différenciation les plus importants : design, intérieur, coffre, motorisation, performances, consommation, équipement et fonctionnalités…

Design et extérieur

Le Volkswagen T-Cross restylée mesure 4,127 mètres en longueur (empattement de 2 551 mm), 1,760 mètre en largeur et 1,573 mètre sur la hauteur, pour un poids à vide de 1 179 kg. De son côté, la Renault Captur E-Tech présente des dimensions de 4,239 mètres pour la longueur (avec un empattement de 2,639 mètre), 1,797 mètre de largeur et 1,575 de hauteur, pour un poids à vide de 1 370 kg. Les deux véhicules sont donc presque aussi haut l'un que l'autre, mais le T-Cross est plus compacte et plus léger.

Le nouveau design du T-Cross, très proche de l'ancienne version, mise plus que jamais sur la modernité. La ligne latérale est fluide et épurée, on retrouve des détails chromés au niveau de la calandre et des feux avant, tandis les phares avant et arrière, ainsi que les parechocs, ont été redessinés pour le mieux. À l’avant comme à l’arrière, une bande lumineuse à LED relie les feux au logo Volkswagen sur les modèles Style et R-line de série, produisant une esthétique du plus bel effet. Autre petite attention sympathique, les rétroviseurs extérieurs illuminent la zone lorsque vous montez à bord de la voiture et projettent un motif lumineux au sol.

Comme sa rivale, la Renault Captur E-Tech adopte des lignes assez athlétiques, avec une calandre offensive, mais élégante. La carrosserie est mise en valeur par des effets de relief, alors que sa signature lumineuse a été travaillée pour lui donner plus de personnalité. La forme de ses phares lui donne un look original, et les feux de jour avant à LED qui semblent constituer la lettre “C” renforcent encore leur caractère. Les packs de personnalisation warm titanium sur la lame sport et les canules d'échappement font aussi leur petit effet.

En ce qui concerne les coloris, Volkswagen met largement en avant sa nouvelle finition Jaune Raisin. Le Blanc Pur et le Gris Ascot complètent la proposition des couleurs unies, puis nous avons le Noir Intense en peinture nacrée, ainsi que le Bleu Clair, Gris Cendré, Reflet d'Argent et Rouge Roi en options de peinture métallisée. Chez Renault, il est possible de rester sur une couleur unie standard, ou d'opter pour des teintes biton en combinant deux couleurs : une pour le toit et les rétroviseurs, une autre pour le reste de la carrosserie. Le Noir Étoilé, le Rouge Flamme, le Bleu Iron, le Blanc Nacré et plusieurs nuances de gris sont proposées pour personnaliser son véhicule.

Le Volkswagen T-Cross 2024 embarque de série des jantes de 16 ou 17 pouces selon la finition choisie, avec la possibilité de monter à 18 pouces en option. Pour la Renault Captur E-Tech, la plupart des configurations offrent un diamètre de 17 pouces, les modèles les plus sportifs vont jusqu'à 18 pouces, voire 19 pouces en édition esprit Alpine.

Coffre et intérieur

La capacité du coffre atteint 455 litres banquette avancée et 385 litres banquette reculée dans le T-Cross de dernière génération. Le volume disponible est plus en retrait sur le Captur E-Tech, pourtant plus imposante : on compte 440 litres banquette avancée et 326 litres banquette reculée. C'est l'un des défauts de l'hybride (et de l'électrique), il faut bien rogner sur la capacité du coffre pour loger les batteries. Conséquence, les volumes de coffre sont plus conséquents sur les modèles thermiques.

Malgré la taille réduite du T-Cross 2024, Volkswagen parvient à mettre à disposition un habitacle spacieux, bien agencé et confortable. La banquette coulissante sur 14 cm permet de dégager de l'espace pour les jambes des passagers à l'arrière. On compte également bon nombre de rangements, idéalement situés, ainsi que des porte-gobelets. Le fabricant allemand a repensé la planche de bord, moussée, du véhicule. Elle est constituée de matériaux de meilleure qualité et embarque de nouvelles bouches d’aération plus efficaces. Avec le système de climatisation Air Care Climatronic bi-zones, disponible de série à partir de la version Style, la température peut être réglée indépendamment du côté conducteur et du côté passager. Et plus la vitesse à laquelle vous roulez est basse, plus les ventilateurs deviennent silencieux.

Le T-Cross restylé est équipé d'un tableau de bord numérique et personnalisable Digital Cockpit Pro haute résolution de 10 pouces. Le conducteur a le choix des informations qu'il souhaite voir affichées devant lui : vitesse, kilométrage, itinéraire actuel, chanson en cours de lecture… On retrouve par ailleurs un éclairage d’ambiance (blanc indirect), proposé de série sur les finitions Style et R-Line. La lumière éclaire alors agréablement les poignées des portes avant, les portières, le tableau de bord et les affichages numériques pour créer une atmosphère plus chaleureuse.

La sellerie est en tissu, les sièges de série des finitions R-Line et Style sont encore plus confortables et offrent un meilleur maintien dans les virages. Les sièges avant chauffants sont en option dans le pack Hiver.

Dans sa Captur E-Tech, Renault pense lui aussi au confort des passagers à l'arrière avec une banquette coulissante sur 16 cm. Entre revêtements moussés et précision des assemblages, la qualité de fabrication est bien au rendez-vous. L'intérieur comprend une boîte à gants tiroir ainsi que des rangements dans l'accoudoir central, la console et les portières. Le système de climatisation automatique se déclenche sans intervention humaine dès que l'habitacle atteint la température limite que vous avez configurée. Il est aussi possible de programmer la mise en route de la climatisation à une heure précise pour être dans de bonnes dispositions dès que vous entrez dans le véhicule.

Le tableau de bord numérique atteint une taille jusqu'à 10 pouces. Il peut être personnalisé et répliquer votre système de navigation. À partir du modèle techno, la voiture donne le choix entre huit ambiances lumineuses intérieures pour varier les plaisirs et s'adapter à l'envie ou aux besoins du moment.

La sellerie est constituée de tissu sur les modèles les plus basiques et en cuir sur les versions les plus haut de gamme. Les sièges avant chauffants

et le volant chauffant sont uniquement inclus de série dans la finition iconic.

Motorisation et performances

C'est sans doute sur ce terrain que les philosophies divergent le plus entre le SUV urbain de Volkswagen et celui de Renault. Le T-Cross est commercialisée avec un moteur essence thermique, quand la Captur E-Tech est un modèle full hybrid.

Chez Volkswagen, la motorisation de base est confiée au 1.0 TSI avec transmission BVM 5, traction avant et boîte manuelle, qui développe une puissance de 95 chevaux, consomme 5,70 litres aux 100 km et émet 128 g de CO² par km. Le moteur 1.0 TSI peut aussi être accompagné d'une transmission DSG 7 (traction avant et boîte automatique) pour monter à 116 chevaux. La consommation passe à 5,80 litres aux 100 km et les émissions montent à 128 g de CO² par km. Pour plus de puissance, il faut passer au T-Cross Style ou au T-Cross R-Line. S'ouvre alors le choix d'opter pour un moteur 1.5 TSI avec transmission DSG 7, qui fait augmenter les performances à 150 chevaux. Ce gain n'a que peu de conséquences sur la consommation et les émissions, qui restent maitrisées : respectivement 5,90 litres aux 100 km et 134 g de CO² par km. La classe énergétique C est retenue pour les trois configurations.

Du côté de Renault, on parie sur la technologie E-Tech full hybrid, associant à la fois un moteur électrique et un moteur essence. La puissance combinée des deux moteurs atteint 145 chevaux. Le constructeur associé à cette combinaison une boîte automatique multimode. Les démarrages sont 100 % électriques et silencieux. Sur les trajets en ville, le moteur électrique est sollicité jusqu’à 80 % du temps. La batterie se recharge durant la conduite lors des décélérations et au freinage, il n'y a besoin d'aucun branchement. Grâce à l'hybride, la Captur consomme moins et pollue moins que le T-Cross. Sont annoncées une consommation de 4,70 litres aux 100 km et des émissions de CO² de 106 g par km, lui octroyant une étiquette énergétique B.

Basée sur la plateforme MQB A0, le Volkswagen T-Cross restylée affiche des performances intéressantes, sans doute bien aidée par son poids peu élevé. Le moteur 1.0 TSI est un 3-cylindres et le 1.5 TSI un 4-cylindres. Le modèle à 95 chevaux peut monter à 180 km/h, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 11,2 secondes. En 115 chevaux, la vitesse maximale atteint 192 km/h, mais l'accélération ne bouge pas (0 à 100 km/h en 11,3 secondes). Enfin, la version 150 chevaux dispose d'une vitesse de pointe à 200 km/h. Elle accélère surtout bien plus franchement : comptez 8,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

La voiture de Renault repose sur la plateforme CMF-B. Le moteur thermique de la Captur E-Tech est un 4-cylindres. Les performances annoncées sont les mêmes, quel que soit le modèle choisi, à savoir une vitesse maximale jusqu'à 170 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes. Ce véhicule est avant tout destiné à un usage urbain, tout comme le T-Cross avec moteur 1.0 TSI. Pour s'aventurer en-dehors des villes, le T-Cross embarquant le moteur 1.5 TSI paraît la plus indiquée.

Équipements et fonctionnalités

De nos jours, l'un des éléments les plus importants de l'habitacle d'une voiture est son système d'infodivertissement. Volkswagen propose sur son T-Cross son système de navigation Discover Media, qui consiste en un écran tactile de 8 pouces, une réception radio numérique FM et DAB+, des fonctions streaming et internet, ainsi que six haut-parleurs. L'une de ses options phares est l'affichage dynamique des panneaux routiers. On retrouve également une compatibilité Bluetooth, ainsi que la possibilité de se connecter à Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Pour la connectique, nous avons à disposition plusieurs ports USB-C, avec une capacité de charge jusqu’à 45 W. Les finitions T-Cross R-Line et Style sont équipées de série de la recharge par induction pour smartphone. Le Discover Pro, disponible en option à partir de la finition Style, augmente la taille de l'écran à 9,2 pouces et supporte les commandes vocales.

En face, Renault répond avec son système multimédia Easy Link pour la famille des Captur. L'écran tactile présente une diagonale de 7 pouces sur la version evolution et monte à 9,3 pouces sur les configurations techno et esprit Alpine. Le système embarqué offre une connectivité sans fil native avec Android Auto et Apple CarPlay, avec prise en charge des commandes vocales par Google Assistant et Siri selon le modèle. Il est possible de choisir ses raccourcis et ses widgets sur l'écran d'accueil, ainsi que de sélectionner l'un des cinq modes de conduite avec l'option multi-sense. Des informations de navigation en temps réel s'affichent bien sûr pour vous épauler lors de la conduite. Nous n'avons ici pas de prise USB-C, mais seulement USB-A. Un chargeur à induction est bien présent pour recharger son smartphone sans fil.

Les systèmes d'aide à la conduite ont aussi le vent en poupe et font partie des équipements et fonctions très prisés des automobilistes. Voici les principaux outils proposés par le T-Cross 2024 :

Assistant de conduite semi-autonome Travel Assist : permet de rester au centre de la voie, de maintenir une distance minimale avec le véhicule qui précède et de ne pas dépasser la vitesse maximale prédéfinie. Un régulateur de vitesse prédictif et un assistant adaptent l’allure du véhicule conformément aux limitations de vitesse en vigueur et au tracé de la route (virages, ronds-points…) Disponible de série à partir de la finition Life.

: permet de rester au centre de la voie, de maintenir une distance minimale avec le véhicule qui précède et de ne pas dépasser la vitesse maximale prédéfinie. Un régulateur de vitesse prédictif et un assistant adaptent l’allure du véhicule conformément aux limitations de vitesse en vigueur et au tracé de la route (virages, ronds-points…) Disponible de série à partir de la finition Life. Système d’assistance aux manoeuvres de stationnement Park Assist : vous informe si une place de parking est suffisamment grande quand vous passez devant (jusqu'à une vitesse de 40 km/h). Gestion du volant par le système une fois que vous avez choisi une place, vous n'avez plus qu'à contrôler l’accélérateur et le frein.

Détecteur d’angles morts Side Assist avec système Rear Traffic Alert : vous alerte en cas de changement de voie dangereux lorsque vous mettez votre clignotant. Un affichage LED dans le rétroviseur extérieur vous indique la présence d’un véhicule dans votre angle mort ou approchant rapidement derrière vous. Associé à l'assistant de maintien dans la voie Lane Assist, votre trajectoire est automatiquement corrigée. En marche arrière, le système Rear Traffic Alert vous avertit lorsque des véhicules se trouvent sur votre trajectoire et peut freiner en cas de besoin pour éviter une collision.

Chez Renault aussi, il est possible de profiter d'un certain nombre de fonctionnalités d'aide à la conduite :

Alerte de distance de sécurité : grâce à un radar situé à l’avant, le système calcule la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède et déclenche un avertissement sonore et visuel en cas de risque de collision E.

Parking mains-libres : la recherche d’un emplacement de stationnement et la direction sont assurées par votre véhicule, seule l’allure est à gérer soi-même.

Alerte de franchissement de ligne : le conducteur est averti en cas de franchissement involontaire d’une ligne continue ou discontinue

grâce à une caméra fixée sur le pare-brise derrière le rétroviseur.

Aide au maintien dans la voie (entre 70km/h et 160km/h) : application d'une correction du volant pour ramener le véhicule

dans sa voie si vous franchissez une ligne continue ou discontinue sans enclencher votre clignotant.

dans sa voie si vous franchissez une ligne continue ou discontinue sans enclencher votre clignotant. Détection active de véhicule à l’arrière : les radars identifient l’arrivée d’un véhicule arrivant en angle mort et le système vous en avertit.

Reconnaissance des panneaux de signalisation : le tableau de bord affiche les limitations de vitesse en vigueur grâce à une caméra identifiant les panneaux.

Bien entendu, il est possible de choisir divers équipements supplémentaires et packs d'options de part et d'autre. Nous avons par exemple une roue de secours à encombrement réduit avec cric ou un dispositif d'attelage amovible pour le T-Cross 2024 et le toit ouvrant électrique avec occultation par vélum pour la Captur E-Tech.