Volkswagen prépare des voitures électriques moins chères grâce à cette nouvelle technologie

Volkswagen prépare une évolution majeure pour sa gamme électrique. Une nouvelle technologie de batterie, plus économique, va être intégrée dans plusieurs modèles dès 2026. De quoi espérer une baisse sensible des prix dans les prochaines années.

Les voitures électriques peinent encore à convaincre sur le terrain du prix. Malgré les aides à l’achat, elles restent souvent moins abordables que les modèles thermiques. Plusieurs constructeurs cherchent donc des solutions techniques pour faire baisser les coûts. Renault, par exemple, mise sur des composants plus simples pour sa Dacia Spring, et propose une version économique de la nouvelle R5 électrique. Ce type d’approche permet de maintenir des tarifs compétitifs tout en répondant à une demande croissante pour les modèles urbains.

Volkswagen adopte une stratégie similaire. Selon les informations du média britannique Autocar, la marque lancera dès 2026 une nouvelle génération de modèles électriques reposant sur une batterie différente.Ce changement vise à rendre les véhicules plus abordables, tout en conservant une autonomie adaptée aux usages quotidiens. Il marque aussi une volonté du groupe de mieux contrôler ses coûts industriels en internalisant certaines étapes de production.

La future Volkswagen ID.2 va adopter des batteries LFP

Le premier modèle à inaugurer cette technologie sera la Volkswagen ID.2. Attendue pour 2026, cette citadine reposera sur des batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Ce type de batterie est plus économique à produire que les classiques à base de nickel-manganèse-cobalt (NMC). Elle est déjà utilisée sur les modèles cités précédemment : la Dacia Spring, et à la R5 E-Tech. Moins dense en énergie, celle-ci reste adaptée aux trajets urbains et périurbains, ce qui en fait une option idéale pour des voitures d’entrée de gamme.

Volkswagen compte généraliser cette technologie sur toute sa gamme électrique via une plateforme appelée MEB Plus. Les modèles ID.3, ID.4 et ID.7 seront concernés. Ils recevront les mêmes batteries LFP ainsi qu’un nouveau design. Le groupe a prévu de produire ces accus en Allemagne, dans son usine de Salzgitter, ce qui permettra d’assurer l’approvisionnement européen. En parallèle, la plateforme sera optimisée pour faciliter l’intégration de ces cellules et améliorer le rendement global. La marque espère ainsi accélérer l’adoption des véhicules électriques sur le marché européen en réduisant significativement leurs coûts de fabrication.