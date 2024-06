Voitures électriques : ces batteries nouvelle génération sont moins chères et plus performantes, vous pourrez bientôt en profiter

Le constructeur automobile chinois SAIC annonce l'intégration de batteries solides dans les véhicules électriques de sa filiale IM Motors dès 2027. Cette technologie promet des avancées significatives en matière de densité énergétique et de coût de production.

La technologie des batteries solides est en plein essor et attire l'attention des principaux acteurs de l'industrie automobile. Après CATL, Toyota et Nissan, c'est au tour de SAIC de se positionner en pionnier de cette innovation. Prévue pour 2027, l'arrivée des ces batteries dans les véhicules IM Motors marque un tournant pour la société chinoise.

SAIC est le plus grand constructeur automobile en Chine. L'entreprise est déjà bien établie sur le marché avec des modèles populaires tels que la MG4 XPOWER. La société a récemment dévoilé son plan stratégique visant à finaliser une ligne de production pour les batteries solides dès l'année prochaine, avec un début de production en série prévu pour 2025. Les premiers modèles de la marque IM Motors équipés de cette nouvelle technologie devraient voir le jour en 2027. Ces batteries promettent une autonomie impressionnante grâce à leur densité énergétique supérieure à 400 Wh/kg. Elles surpassent ainsi les batteries lithium-ion actuelles qui ne peut pas dépasser les 350 Wh/kg pour les plus performantes et ont une densité de 200 Wh/kg en moyenne.

Les batteries solides de SAIC arriveront dans les véhicules de série en 2025

Avant l'introduction des batteries solides, SAIC prévoit de lancer cette année la IM L6 avec des batteries semi-solides qui atteignent une densité énergétique de plus de 300 Wh/kg. Cette technologie, qui combine des électrolytes solides et liquides, sera également déployée sur d'autres marques de la société, telles que MG et Wuling, dès 2025.

SAIC reste discret sur les détails supplémentaires concernant ses batteries solides, mais indique que cette nouvelle technologie augmentera la sécurité des batteries tout en réduisant les coûts de production de ces dernières d'environ 40 %. Cette stratégie s'inscrit dans une approche plus large d'innovation. Par exemple, le constructeur a récemment signé un contrat avec Audi pour développer conjointement des voitures électriques, dont le premier modèle devrait être commercialisé en 2025. L'objectif de la société est de maintenir sa position de leader de la Chine dans le secteur des batteries pour véhicules électriques.

